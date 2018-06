All' ex Casa repubblicana il Panigaccio 2

Trump riceverà il premier Conte Alla Casa Bianca il 30 luglio : 'L'Italia è cruciale' : Torino - È un 'importante alleato Nato', oltre che 'un partner di primo piano in Afghanistan e in Iraq'. Per la Casa Bianca l'Italia è 'cruciale' per la regione mediterranea . Lo afferma nella nota ...

Conte Alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Teleborsa, - E' ufficiale: il 30 luglio prossimo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump . "La visita - si legge in una ...

Palermo : gestivano casa di prostituzione a BAllarò - arrestati due nigeriani : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - La polizia è riuscita a catturare due cittadini nigeriani - un uomo, Lucky Bosah, 28 anni, e una donna, Loveth Daudu, 32 anni - che gestivano una casa di prostituzione nel quartiere Ballarò di Palermo. Sui due pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere,

Conte Alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : E' ufficiale: il 30 luglio prossimo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump . "La visita - si legge in una nota di ...

Donald Trump invita Giuseppe Conte Alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio Una nota della Casa Bianca, seguita da quella di Palazzo Chigi, ha confermato la data della visita del presidente del Consiglio italiano a Washington già più volte preannunciata. Intanto dalla sua visita ufficiale negli Usa parla la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: […] L'articolo Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 ...

Donald Trump invita Giuseppe Conte Alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Una nota della Casa Bianca, seguita da quella di Palazzo Chigi, ha confermato la data della visita del presidente del Consiglio italiano a Washington già più volte preannunciata. Intanto dalla sua visita ufficiale negli Usa parla la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: "Europeismo ed Atlantismo non sono mai in contrapposizione".Continua a leggere

Trump riceverà Conte Alla Casa Bianca il 30 luglio : L’invito da parte del presidente degli Stati Uniti al premier italiano era stato ufficializzato al G7 in Canada. Washington: "Italia partner chiave per la stabilità nel Mediterraneo"

"Italia cruciale per la stabilità" Trump invita Conte Alla Casa Bianca : "L'Italia è cruciale per portare stabilità nella regione del Mediterraneo". Ne è convinto Donald Trump che per questo ha invitato il premier italiano Giuseppe Conte alla Casa Bianca il 30 luglio prossimo "per un colloquio privato seguito da una riunione bilaterale estesa". Un vertice per "riconoscere anche i legami storici e culturali tra i due Paesi che sostengono la relazione bilaterale". Roma e Washington punteranno "a rafforzare la ...

Il premier Conte Alla Casa Bianca da Trump il 30 luglio. Focus su missioni internazionali e Alleanze : Il 30 luglio prossimo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo conferma, in una nota, palazzo Chigi spiegando che la visita costituirà l'occasione "per riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia ed alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sul piano bilaterale che multilaterale".I due Paesi, spiega ancora palazzo ...

Usa - Donald Trump riceverà il premier Conte Alla Casa Bianca il 30 luglio : Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio proviene da NewsGo.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump Alla Casa Bianca il 30 luglio : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte incontrerà il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio. La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso dalla portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. Conte e Trump – che The post Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio appeared first on Il Post.

Napoli : incendio in casa - a fuoco un appartamento All'ultimo piano di Palazzo Maddaloni : Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco. Al...

Russia 2018 : Re di Spagna a Mosca per assistere Alla partita contro padroni di casa : MONDIALI– Il re di Spagna, Felipe VI, sarà a Mosca domenica per sostenere la sua nazionale nella partita contro la Russia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, come confermato dalla Federcalcio spagnola (RFEF). La squadra di Fernando Hierro si è qualificata come prima del Gruppo B e affronterà la secondo del Gruppo A nella capitale russa. La partita si terrà allo stadio Luzhniki di Mosca e la presenza del presidente russo Vladimir ...

Il Premio Casanova 2018 All'agroeconomista Andrea Segrè fondatore di 'Spreco Zero' : ... Mondadori, va ad Andrea Segrè - docente universitario, saggista, promotore di progetti visionari fondati sulla sostenibilità ecologica e la circolarità dell'economia - il Premio Casanova 2018. ...