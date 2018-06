Allarme Istat | oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2017

Squali avvistati in riva in Salento / San Foca - video - immagini virali ed è subito Allarme : Squali avvistati in riva in Salento, San Foca video: immagini virali ed è subito allarme su tutta la costa. Sono stati avvistati non molto lontano dalla spiaggia di Torre dell'Orso.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Marano - vipere avvistate nei pressi di una villetta comunale. I residenti lanciano l'Allarme : Marano. Almeno due serpenti sono stati avvistati nei pressi della villetta comunale di corso Italia, a Marano. A lanciare l'allarme i residenti e i commercianti della zona. Si tratterebbe,...

Allarme consumi : forte calo ad aprile. L'Istat : Colpa della pasqua anticipata : I dati mettono in luce una frenata delle vendite al dettaglio, che scendono dello 0,7%, con un tonfo soprattutto per i generi alimentari. Ma è nel confronto con l'anno scorso che il ribasso diventa ...

Istat - Italia in declino demografico/ Lavoro in pareggio - Allarme povertà al Sud : Istat, Italia in declino demografico: il rapporto annuale 2018 rivela che il Lavoro è 'in pareggio', ma scatta l'allarme povertà al Sud, riparte l'ascensore sociale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:30:00 GMT)

Istat lancia Allarme - in poverta' assoluta 5 mln italiani : Sono 5 milioni gli italiani in poverta' assoluta, quelli cioe' che non riescono a far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita "minimamente accettabili". Il fenomeno ha ...

Istat - un milione di famiglie senza lavoro. Allarme su introduzione dazi : Un milione di famiglie senza lavoro, raddoppiate in dieci anni. Aumentano le persone in povertà assoluta: circa 5 milioni. L'impatto delle tensioni commerciali innescate dall'imposizione dei dazi Usa potrebbe costare 0,3 punti di Pil

Allarme Istat - l'Italia si svuota : l'Italia si restringe. L'Istat calcola che, da qui al 2065, la popolazione residente scenderà dagli attuali 60 e più milioni a 54,1 o forse meno. E si raggiungerà il picco di ultrasessantacinquenni ...