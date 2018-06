Alla corte di Trump

Punta Perotti - Italia condannata dAlla corte di Strasburgo per la confisca dei terreni : “Violata proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che l’Italia non avrebbe dovuto confiscare per costruzione abusiva i terreni di Punta Perotti, a Bari, senza una una previa condanna dei responsabili. Nella sentenza, che riguarda anche i casi di Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, a Reggio Calabria, e Golfo Aranci, in provincia di Olbia, i giudici sostengono che le autorità Italiane hanno ...

Napoli - Eugenio Bennato chiude la rassegna 'Come Alla corte di Federico II' - : Si conclude la 15esima edizione della rassegna "Come alla Corte di Federico II " ovvero parlando e riparlando di scienza" all'Università degli studi di Napoli "Federico II". Due gli appuntamenti: il ...

Pallanuoto : colpo di mercato per la Pro Recco. Arriva Vincenzo Renzuto Iodice Alla corte di Rudic : Grandissimo colpo di mercato per la nuova Pro Recco guidata dal più forte allenatore della storia, il croato Ratko Rudic. I campioni d’Italia e vice campioni d’Europa come di consueto puntano al meglio che offre la piazza soprattutto a livello nazionale: acquistato Vincenzo Renzuto Iodice, una delle stelle del Settebello di Sandro Campagna, che l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione allo Jug, proprio in terra ...

Rottamazione cartelle - Allarme della Corte dei Conti : mancano versamenti per 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Riforma Pensioni 2018/ Allarme Corte dei Conti “bilancio fragile rischio spesa previdenziale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria e del giuslavorista Pietro Ichino. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Armonie in Corte Alla Chiesa di Santa Chiara : Prosegue Armonie in Corte, una bellissima iniziativa che offre anche d'estate l'opportunità di ascoltare musica di qualità in location particolarmente suggestive di Udine. A causa dei lavori in corso ...

Bardies-Lentiai - il comitato andrà Alla corte europea : Dopo la sentenza del Consiglio di Stato i cittadini pensano al risarcimento danni L'avvocato Cesa: 'Tempi lunghi ma bisogna ripartire dallo screening per la Via'

Da Paola Cortellesi a Jasmine Trinca - continua l'adesione Alla Chiamata alle arti della Casa delle Donne : continua l'adesione di artiste e artisti alla Chiamata alle arti indetta dalla Casa internazionale delle Donne di Roma. Paola Turci e Fiorella Mannoia hanno aperto la prima giornata con un concerto, la Chiamata alle arti continua con Sonia Bergamasco, Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Federica Rosellini, Silvia Salvatori, Jasmine Trinca che, il 26 giugno, dalle ore 21.00, insieme alla cantautrice Noemi, saliranno sul palco ...

Quando lui ama lui (o lei ama lei) Alla corte inglese : Mille e passa anni di re, regine e varia nobiltà prima che qualcuno alzasse la mano e dichiarasse di voler vivere liberamente la propria omosessualità. Il coming out che Ivar Mountbatten fece due anni fa ha rappresentato senza dubbio un punto di svolta nella storia della monarchia britannica, che si appresta a celebrare quest’estate le sue prime nozze arcobaleno, quelle che vedranno appunto Ivar dire sì al fidanzato James Coyle, amore nato ...

Lifeline lancia l'Allarme : "scorte finite" : La Lifeline questa mattina ha lanciato l'allarme con un tweet: "Mv_Lifeline si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcune scorte sono finite, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.".Come noto, la Lifeline ha 224 migranti a bordo recuperati a nord della Libia ed è in attesa di sbarcare da 24 ore. L'Italia la considera "fuori legge" e Malta ha rifiutato di ...

