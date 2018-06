Alla Cei si apre la partita delicata per il dopo Galantino

Nunzio Galantino sostituito Alla segreteria della Cei : Monsignor Nunzio Galantino non è più il segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Con una mossa un po' a sorpresa, il Papa ha proceduto con un rimpasto parziale delle cariche ecclesiastiche. Galantino diviene così il presidente dell'Aspa, l'ente preposto all'amministrazione del patrimonio della Sede apostolica.Il segretario era stato scelto da Papa Bergoglio nel marzo del 2014. Il fatto che il mandato stesse per scadere lasciava ...

Balene incinte uccise dai giapponesi / Oltre cento cetacei braccati dai cacciatori : Alla rme dall'Iwc : Balene incinte uccise dai giapponesi , Oltre cento cetacei braccati dai cacciatori : l' allarme è stato lanciato dall'International Whaling Commission e scoppia la polemica degli animalisti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:20:00 GMT)

Il coppino del Papa Alla Cei : Il Papa, aprendo l’Assemblea generale della Cei, premette che non intende “bastonare” i vescovi presenti. Però, in qualche modo, lo fa. E’ brevissimo il discorso, poco più d’una decina di minuti. Un’introduzione che deve servire come base di lavoro, uno stimolo perché le due centinaia di presuli lì