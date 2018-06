Alimenti | “tag” sui cibi per rilevare quelli avariati con lo smartphone

meteoweb.eu

: ? Aicok 2 Contenitori per Macchine Sottovuoto Alimenti, 600 ml e 800 ml ??11,99€?? invece di 19,99€ ?? Codice: NZPP… - loscontista : ? Aicok 2 Contenitori per Macchine Sottovuoto Alimenti, 600 ml e 800 ml ??11,99€?? invece di 19,99€ ?? Codice: NZPP… - mrtax2005 : Aicok 2 Contenitori per Macchine Sottovuoto Alimenti, 600 ml e 800 ml ??Prezzo finale:11,99 € (Sconto: -40%) ??Codi… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ogni anno, 48 milioni di persone solo negli Stati Uniti devono fare i conti con malattie di origine alimentare, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) americani. Di queste, circa 125.000 vengono ricoverate in ospedale e 3.000 muoiono. Di solito i consumatori cercano dieventualiusando il proprio olfatto, ma si tratta chiaramente di una tecnica poco affidabile. All’altro estremo, gli ispettori del settore alimentare usano apparecchiature ingombranti e costose permicrobi dannosi. Ora, in uno studio pubblicato sulla rivista ‘Nano Letters‘, scienziati cinesi annunciano di aver sviluppato un dispositivo di etichettatura wireless in grado di inviare segnali agli, che avvertono i consumatori e i distributori diquando la carne e altri prodotti deperibili si sono guastati. Questo nuovo ...