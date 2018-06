Alimenti | accordo record per 10 milioni di kg di olio Made in Italy

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Al via il più grande contratto di filiera per l’indi sempre per un quantitativo di 10di chili ed un valore del contratto di filiera di oltre 50di euro con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e le diffusione dell’italiano al 100% stabilizzando le condizioni economiche della vendita. La storica intesa è stata sottoscritta a Palazzo Rospigliosi a Roma da Coldiretti, Unaprol, Federe FAI S.p.A. (Filiera Agricola Italiana) e coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. L’annuncio è stato dato nel corso del Convegno “Filo d’, segmentare per crescere: nuove prospettive di consumo e di offerta”, promosso da Feder. I protagonisti del contratto di filiera hanno aderito al progetto promosso da Coldiretti di realizzare una filiera agricola italiana per difendere la produzione, garantire un utilizzo sostenibile del territorio, ...