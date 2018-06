Alexandria Ocasio-Cortez | è nata la nuova «Obama»

vanityfair

: Meet your new political star, America, Alexandria Ocasio-Cortez. - aseitzwald : Meet your new political star, America, Alexandria Ocasio-Cortez. - meganromer : BREAKING: Alexandria Ocasio-Cortez defeats ultra-corporatist dinosaur in Democratic primary in New York. - chedisagio : Alexandria Ocasio Cortez ha vinto le primarie democratiche per il Congresso per un distretto di New York, battendo… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)aveva tutte le carte in regola per vincere e l’ha fatto. Ma non era per niente scontato. Ci è riuscita lasciando a bocca aperta mezzo mondo, con la sua schiacciante vittoria alle primarie democratiche del 26 giugno a New York per il seggio alla Camera di metà mandato, il voto del prossimo novembre. Sono andati al voto sette stati Usa. Per capire quanto poco fosse temuta dal suo avversario Joe Crowley, 56 anni e deputato dal 1999, già considerato il prossimo portavoce democratico della Camera al posto di Nancy Pelosi, basti pensare che poco più di un mese fa quest’ultimo ha mandato un suo sostituto a presenziare a un dibattito con la candidata portoricana. Non si è neanche presentato. Ma lei ha sbancato, vincendo con il 57 per cento dei voti, contro il 42 ottenuto dal super favorito, sostenuto da tutto il partito e da Wall Street. Ventotto anni, ...