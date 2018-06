Al via il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta da Fiorenzuola D’Arda | il messaggio ai fan

L’addio di Paris a nonno Joe Jackson : «Sei stato la leggenda che ha dato il via a tutto» : «Sei stato il primo vero Jackson, la leggenda che ha dato il via a tutto». Paris Jackson, 20 anni, ha voluto salutare nonno Joe Jackson, scomparso a 89 anni dopo una lunga malattia, con un messaggio commosso. Joe, padre e manager dell’indimenticabile Michael, scomparso nel giugno 2009, e della sorella Janet, in tutto ha avuto 11 figli. «Nessuno di noi sarebbe dov’è se non fosse stato per te, sei l’uomo più forte che io ...

Salviamo Roma non la cancelliera - e i suoi errori - : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi ...

Salviamo Roma non la cancelliera (e i suoi errori) : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi quattro anni. Anni segnati dall'accondiscendenza dei nostri governi di fronte all'arroganza dei nostri partner.La trappola preparata per Conte è pronta e si nasconde dietro la formula dei "movimenti" secondari. A metterla a punto ci ha pensato Angela ...

'Da soli non si vince' - Calenda archivia il Pd : Con il titolo 'Un'altra Italia è possibile', Carlo Calenda ha reso pubblico il suo Manifesto. Ha scelto Il Foglio come tramite, mentre gli interlocutori sono interni e soprattutto esterni al Pd, del ...

Sacrificio d’amore - trama nona puntata : il segreto di Silvia : Anticipazioni Sacrificio d’amore, nona puntata: la morte di Giosuè Sacrificio d’amore, la fiction in costume con Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano, andata in onda a dicembre e sospesa dopo sei puntate, non sta registrando buoni ascolti. La settima puntata è stata seguita da circa 1.500.000 telespettatori pari a poco più del 7% di share. Che ne sarà della fiction ambientata a Carrara? La nona puntata di Sacrificio ...

Telegram Down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 27 Giugno 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 27 Giugno 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Telegram Down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 27 Giugno 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 27 Giugno 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Ciclismo - Elia Viviani : “Ci provo per il Tricolore. Spiace non essere al Tour de France” : È sicuramente la stagione della consacrazione per quanto riguarda la strada. Se per la pista non c’erano più dubbi, dopo il capolavoro timbrato a Rio 2016, con la medaglia d’oro nell’omnium, Elia Viviani è riuscito anche nel secondo obiettivo della carriera: quello di diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Tredici vittorie in stagione con la nuova maglia della Quick-Step Floors, delle quali ben quattro al Giro ...

Lifeline a Malta - non c’è ancora il via libera | Conte : “Da noi quota migranti” : Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” Continua a leggere L'articolo Lifeline a Malta, non c’è ancora il via libera | Conte: “Da noi quota migranti” proviene da NewsGo.

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

Ilva - rinviato l’ingresso degli acquirenti : i commissari restano fino al 15 settembre. “Slittamento non ha costi per lo Stato” : È stato rinviato il subentro di Arcelor Mittal nella gestione dell’Ilva. “Senza costi per lo Stato”, lasciano filtrare dal ministero dello Sviluppo Economico. La gestione dei commissari straordinari continuerà fino al 15 settembre sfruttando una clausola del contratto di affitto alla cordata AmInvestco, guidata dal colosso franco-indiano, che prevede la possibilità di posticipare il passaggio di consegne “fino a 90 ...

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

Peruviani che corrono e francesi da googlare. Vedere il Mondiale non vuol dire capirlo : "Vieni!”, e attacca. Arrivo da mia Nonna e la trovo con la sorella, lei in mutande perché “sa crepà da calt” e quell’altra col golfino ma con gli occhiali da sole per solidarietà. Non so come ma iniziano subito a parlare d’invasione. “Io al mio funerale il prete nero non lo voglio o mi rivolto nella

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - gip di Roma non archivia : “Proseguire le indagini e sentire fonte confidenziale del Sisde” : L’8 giugno scorso il pm di Roma Elisabetta Ceniccola aveva insistito e chiesto nuovamente l’archiviazione. Ma non cala il sipario giudiziario sugli omicidi della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e del collega cameraman, Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il gip di Roma, Andrea Fanelli, che si era riservato la decisione, ha respinto la richiesta della Procura avanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era ...