Al via a Bruxelles il Consiglio più difficile Merkel | Sui migranti si decide

Al via a Bruxelles il Consiglio Ue più difficile. Sull'immigrazione Italia pronta a mettere il veto : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

Bruxelles - M5s contro Orban : "via il diritto di voto a Ungheria" : Uniti a Roma, divisi a Bruxelles. Se Lega e M5s procedono insieme nell'attuazione, più o meno precisa, del programma per il "governo del cambiamento", nelle istituzioni europee i salviniani e gli stellati non vanno proprio d'amore e d'accordo.Sicuramente farà discutere la decisione dell'eurodeputato grillino Marco Zullo di votare per chiedere la sospensione di voto all'Ungheria al Consiglio Ue, attivando l'articolo 7 del Trattato sul ...

Migranti - vertice Ue al via a Bruxelles. Conte : Superare regolamento di Dublino : Ed è, ha sottolineato, "una proposta che mira a Superare completamente il regolamento di Dublino sulla politica comune europea dell'asilo". "Riteniamo che quel regolamento sia basato su una logica ...

Bruxelles avvia negoziati di libero scambio con l'Australia : Teleborsa, - Mentre la guerra dei dazi continua, l'UE cerca nuovi accordi di libero scambio. Bruxelles lancia un negoziato con l' Australia . Il commissario europeo al Commercio, Cecilia Malmström , ...

Comcast - via libera di Bruxelles all'acquisto di Sky : Teleborsa, - Disco verde dall' Antitrust europeo all'acquisizione di Sky da parte di Comcast. La Commissione europea ha approvato "incondizionatamente" il matrimonio tra il principale operatore di tv ...

Comcast - via libera di Bruxelles all'acquisto di Sky : Disco verde dall' Antitrust europeo all' acquisizione di Sky da parte di Comcast . La Commissione europea ha approvato "incondizionatamente" il matrimonio tra il principale operatore di tv via cavo ...

Trump : da mezzanotte via ai dazi con l’Ue Bruxelles : è protezionismo - reagiremo Acciaio e moto : chi guadagna e chi perde : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 40 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Trump : da mezzanotte via ai dazi con l’Ue Bruxelles : è protezionismo - reagiremo : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 50 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Migranti : a Bruxelles prove asse Pd-M5S - via libera a riforma diritto asilo : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – prove di asse a Bruxelles tra il M5S e il Pd, mentre a Roma si tenta il dialogo, tutto in salita, per la formazione di un governo insieme. Dalla Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo è arrivato il via libera al testo che riforma il diritto d’asilo, che introduce, tra le altre cose, un tetto massimo di sei mesi per decidere sulle domande di protezione internazionale e non 18, come si arriva ad ...

Apple - Bruxelles avvia indagine su acquisto Shazam : Come noto il produttore di iPhone possiede Apple Music , il servizio di musica in streaming che negli ultimi tre anni è diventata il secondo maggior provider in Europa mentre Shazam è un'app che ...