Aggressione all' ex Moi | preso senegalese

Migranti - Moni Ovadia a Trame : “Sfido Salvini a venire con me in Africa. Indignato dall’Aggressione ai nostri fratelli” : “Sfido il ministro dell’Interno Matteo Salvini a venire con me in Africa, sono pronto ad appoggiarlo nel progetto ‘Aiutiamoli a casa loro’. Ci mettiamo un bell’abito e un farfallino diplomatico, voglio vedere se ha le palle di cacciare le multinazionali dall’Africa, a cominciare da quelle italiane. Chi vuole respingere e cacciare è qualcuno che non conosce il linguaggio della storia del mondo”. Ha ...

Napoli - uomo accoltellato all’improvviso sul bus/ Video choc : l’Aggressione nell’indifferenza generale : Napoli, uomo accoltellato all’improvviso sul bus, Video choc: l’aggressione nell’indifferenza generale. Il filmato è stato pubblicato su Facebook da un consigliere regionale(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Aggressione in centro ad Assisi. Spintoni e minacce all'avventore ed al cameriere di un bar. Denunciati due cittadini italiani : UMWEB , Assisi. È accaduto nel cuore della notte di qualche giorno fa in pieno centro ad Assisi. La Volante del Commissariato interveniva a seguito della segnalazione di un'Aggressione avvenuta ai ...

Reggio Emilia - ancora un'Aggressione alle Reggiane : in ospedale due nigeriani : Dieci stranieri hanno preso a bottigliate e bastonate i due nella notte, una sorta di regolamento di conti legato allo spaccio. Uno dei feriti è in rianimazione

Sylvester Stallone indagato per Aggressione sessuale : lo accusa un'ex amante degli anni '80 : Il movimento #metoo continua a mietere 'vittime' : l'ultimo protagonista del jet set statunitense a finire nella bufera per accuse di molestie sessuali è Sylvester Stallone , il Rocky e Rambo del ...

Sylvester Stallone indagato per presunta Aggressione sessuale : Sylvester Stallone indagato per aggressione sessuale dalla procura di Los Angeles, a seguito di una denuncia presentata l'anno scorso e riferita agli anni Novanta. "Un caso su Sylvester Stallone è stato presentato oggi dalla polizia di Santa Monica", ha dichiarato Greg Risling, il portavoce della procuratore di Los Angeles, Jackie Lacey.--La denuncia è ora al vaglio del team specializzato in crimini sessuali. Il caso riguarda una donna che a ...

Guai per Sylvester Stallone : indagato per Aggressione sessuale : Una brutta tegola per Sylvester Stallone. Il popolare attore americano è finito sotto indagine negli USA in relazione ad una

Leva - Salvini : “Favorevole alla reintroduzione”. E sull’immigrazione : “Aggressione in corso. La Nato ci difenda” : “Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile”. Così il vicepremier e ministero dell’Interno Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm. “Questa è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo”, precisa il segretario della Lega. “Domani andrò a Como a portare ...

Aggressione con mazza da baseball : ora l'accusa è di tentato omicidio : Da 'lesioni aggravate' a 'tentato omicidio'. Si è riqualificata così l'accusa nei confronti dei presunti responsabili dell'Aggressione avvenuta a Chieti Scalo la notte del 7 maggio del 2016. La ...

Romanina - lezioni di legalità dopo Aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Firenze - sposa l’uomo che l’aveva salvata dall’Aggressione : Come ogni mattina, così presto che ancora era buio, l’edicolante fiorentino Gabriele Nincheri stava mettendo in ordine i giornali freschi di stampa, appena consegnati, in tempo per poterli vendere ai primi clienti della giornata. Era il 2009, il giorno dell’Epifania. Quel mattino, però, un grido rompe il silenzio dell’alba. Arriva dalla fermata degli autobus: un giovane sta colpendo una ragazza, dopo averla farla cadere a terra, per rubarle la ...

Napoli - ambulanza circondata e presa a calci : «È la 34esima Aggressione dall'inizio dell'anno» : L?ambulanza circondata, i calci sulle fiancate, l?autista preso per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle...

Lucca - 4 in filosofia fa infuriare la madre : Aggressione alla professoressa : I genitori si sono recati a scuola fuori dall'orario di ricevimento per chiedere conto alla docente del 4 assegnato alla figlia. Nonostante il marito abbia cercato di calmare la moglie, la donna sarebbe riuscita a portare le mani al collo dell'insegnante, che ora sta valutando la possibilità di denunciare la donna.Continua a leggere