Aggredisce la sorella lanciandole una padella | arrestato

(Di giovedì 28 giugno 2018) Litiga con lae l"contro unarovente e ustiona il padre a un braccio. Finisce in manette un 30enne a Ercolano in provincia di Napoli.L"uomo, già noto alle forze dell"ordine, è statonella serata di martedì quando è rientrato a casa e ha scoperto che i familiari, dopo i fatti che erano accaduti all"ora di pranzo - intorno alle 13 - lo avevano denunciato.Il 30enne, che risultava già in prova ai servizi sociali, aveva pesantemente litigato con lae le aveva tirato contro labollente che però ha colpito il padre dei due, causandogli un"ustione al braccio. L"intervento dei poliziotti avrebbe fatto emergere un quadro di frequenti aggressioni in quella famiglia. Per questo è stata sporta denuncia.Ma quando l"uomo ha scoperto tutto, una volta rientrato in casa, a distanza di ore dall"aggressione del primo pomeriggio, ha di nuovo ...