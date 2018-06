Aggiornamenti bimestrali da Huawei | Face Unlock per questi modelli

Huawei annuncia Aggiornamenti bimestrali e lo sblocco col volto per molti smartphone : Huawei annuncia il proprio impegno al rilascio di aggiornamenti bimestrali per alcuni smartphone, ed è pronta a portare lo sblocco col volto su numerosi dispositivi. L'articolo Huawei annuncia aggiornamenti bimestrali e lo sblocco col volto per molti smartphone proviene da TuttoAndroid.