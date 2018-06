Aeroporto Fiumicino - inaugurata la nuova lounge di Star Alliance : inaugurata oggi all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino la nuova premium lounge di Star Alliance , la più grande alleanza globale di compagnie aeree. In totale sono 17 i vettori membri di ...

Aeroporto Roma Fiumicino - l'Aida scende in campo al Leonardo da Vinci : ... vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla città.

Aeroporto Roma Fiumicino - l'Aida scende in campo al Leonardo da Vinci : ... vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla città.

Soddisfazione ENAC per Aeroporto Fiumicino "Number 1" in Europa : L' ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile accoglie con Soddisfazione l'importante riconoscimento ricevuto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino che è risultato al primo posto, nella categoria degli ...

Aeroporto Fiumicino "Number 1" in Europa. Soddisfazione dall'ENAC : L' ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile accoglie con Soddisfazione l'importante riconoscimento ricevuto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino che è risultato al primo posto, nella categoria degli ...

L'Aeroporto di Roma Fiumicino è The Best in Europa : Teleborsa, - L'Aeroporto di Roma Fiumicino si aggiudica il titolo di miglior aeroporto in Europa , superando Londra Heathrow, Copenaghen, Barcellona El Prat e Oslo che erano in finale nella classifica ...

È Fiumicino il miglior Aeroporto d'Europa : battuti anche Barcellona e Londra : L'aeroporto Leonardo da Vinci ha conseguito un nuovo importante riconoscimento internazionale: si tratta del 'Best Airport Award' 2018, assegnato allo scalo romano nel corso dell'assemblea annuale ...

Fiumicino - Adr : per Aci è il miglior Aeroporto d'Europa : Roma, 21 giu. , askanews, L'aeroporto di Fiumicino 'Leonardo da Vinci' si è aggiudicato il riconoscimento quale 'Best Airport Award' 2018, assegnato allo scalo romano nel corso dell'assemblea annuale ...

L'Aeroporto di Roma Fiumicino è "The Best" in Europa : L'Aeroporto di Roma Fiumicino si aggiudica il titolo di miglior aeroporto in Europa , superando Londra Heathrow, Copenaghen, Barcellona El Prat e Oslo che erano in finale nella classifica dei migliori ...

Aeroporto Fiumicino - Concerto a sorpresa del Maestro Pappano : Teleborsa, - Iniziativa d'intrattenimento a sorpresa con performance d'eccezione e passeggeri italiani e internazionali in partenza in aereo da Roma sorpresi, stupiti e ammirati. E' avvenuta nella ...

Aeroporto Fiumicino - Concerto a sorpresa del Maestro Pappano : Iniziativa d'intrattenimento a sorpresa con performance d'eccezione e passeggeri italiani e internazionali in partenza in aereo da Roma sorpresi, stupiti e ammirati. E' avvenuta nella zona partenze ...

Roma - finto prete nascondeva tre chili di eroina : arrestato all'Aeroporto di Fiumicino : Vestito da prete nascondeva tre chilogrammi di eroina purissima nella custodia del pc. Il finto sacerdote è stato smascherato ed arrestato all'aeroporto di Fiumicino. I militari del Comando ...

Vueling Catania-Fiumicino : odissea in Aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto ...

Vueling - volo Catania-Fiumicino : odissea in Aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30...