Aerei | lo sciopero dei controllori slitta al 20 luglio

Sciopero treni e Aerei - ultime notizie/ Trasporti e traffico ko - venerdì 8 giugno : voli cancellati in Sardegna : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:20:00 GMT)

SCIOPERO Aerei E TRENI - ULTIME NOTIZIE/ Trasporti ko venerdì 8 giugno - Lazio-Torino : voli ricollocati Alitalia : SCIOPERO TRENI e AEREI oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Sciopero trasporti - Aerei e mezzi pubblici a rischio : Disagi oggi per lo Sciopero dei trasporti. Agitazioni per chi viaggia in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Terminato lo stop delle ferrovie indetto dalle 22 alle 6, per chi viaggia in aereo, ...

Sciopero treni e Aerei - ultime notizie/ Venerdì 8 giugno nero per trasporti : a rischio Lazio e Torino : Sciopero treni e aerei oggi e Venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Sciopero - oggi trasporti a rischio : stop per Aerei - bus - metro e treni : Giornata complicata oggi per chi deve viaggiare o utilizzare mezzi pubblici: possibili disagi nei trasporti per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno Sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno Sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell'Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino.--Le Ferrovie dello Stato Italiane ...

Sciopero - da stasera trasporti a rischio. Stop per Aerei - bus - metro e treni : treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma oggi diversi scioperi dei trasporti iniziati ieri sera. Riguardano i mezzi pubblici (Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino), i treni (trenitalia...

SCIOPERO TRENI E Aerei - ULTIME NOTIZIE/ Oggi e venerdì 8 giugno trasporti ko : disagi Trenitalia - Trenord - Enav : SCIOPERO TRENI e AEREI Oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i TRENI e gli AEREI, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Sciopero treni e Aerei oggi e venerdì 8 giugno/ Ultime notizie stop trasporti : Milano - le informazioni utili : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i treni e gli aerei, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Sciopero - da stasera a domani trasporti a rischio : stop per Aerei - bus - metro e treni : treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma diversi scioperi dei trasporti tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Riguardano i mezzi pubblici , Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino, , i treni , ...

Sciopero nazionale 8 giugno : rischio caos per trasporti pubblici - treni e Aerei : Sciopero nazionale venerdì 8 giugno 2018: rischio caos per i trasporti pubblici, aerei e treni. Potrebbe essere una giornata da dimenticare per i pendolari. E' previsto uno Sciopero generale...

Sciopero Aerei 8 giugno : orari e compagnie coinvolte Video : Il prossimo 8 giugno è in calendario uno Sciopero del settore aereo, a causa del quale si prevedono disagi per migliaia di viaggiatori italiani. A re gli orari di inizio e fine protesta oltre ai nomi di chi sciopera e le compagnie che saranno coinvolte. La data di venerdì 8 giugno è da cerchiare in rosso per chi è abituato a muoversi con i mezzi pubblici. Nello stesso giorno della mobilitazione che avra' per protagonisti i dipendenti che ...

Sciopero Aerei : quando si fermano i trasporti nel mese di giugno 2018 Video : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei [Video] il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate 8, 18 e 22, per la capillarita' territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono ...

Sciopero Aerei : quando si fermano i trasporti nel mese di giugno 2018 : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate (8, 18 e 22), per la capillarità territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono decisamente ...

Sciopero trasporti giugno 2018 : calendario treni - autobus e Aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...