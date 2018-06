Addio Caterina Balivo | Bianca Guaccero a Detto Fatto | il benvenuto di Ciacci

Caterina Balivo : "L'Addio a Detto Fatto? Mio marito mi ha appoggiata subito" : Grazia ha incontrato Caterina Balivo a Milano, alla vigilia dell’annuncio ufficiale del suo nuovo programma &ldquo...

L’Addio fra le lacrime di Caterina Balivo a Detto Fatto : “È stata una decisione difficile” : Caterina Balivo dice addio a Detto Fatto, dopo oltre 900 puntate, fra lacrime e commozione. Per la conduttrice 38enne è arrivato il momento di cambiare strada e aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera. Presto approderà al timone di un programma in prima serata su Rai Uno, conquistando una meritata “promozione”, prima però è tempo di dire addio a Detto Fatto, lo show a cui è legata da sei anni e che le ha regalato un grande ...

Caterina Balivo e l’Addio a Detto Fatto : ecco cosa condurrà su Rai1 : Detto Fatto senza la Balivo: anticipazioni del Caterina Balivo show di Rai1 La prossima stagione televisiva, che partirà da questo settembre, vedrà i palinsesti della Rai modificarsi notevolmente. Un cambiamento importante vedrà protagonista, come si sapeva già da un po’, la conduttrice campana Caterina Balivo, che lascerà Rai Due e il suo programma sui tutorial, Detto Fatto, per approdare su Rai Uno con, come anticipato da TvBlog nei ...