Accoltella e uccide due bambini fuori da una scuola

Shanghai - uomo Accoltella e uccide 2 bambini davanti a una scuola elementare : Un uomo armato di coltello ha attaccato gli alunni all'ingresso di una scuola elementare nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, uccidendo due di loro. Bambino muore d'infezione a 6...

Londra - 15enne Accoltellato a morte/ Ad ucciderlo - tre coetanei : ennesima uccisione da inizio anno : Londra, 15enne accoltellato a morte, ad ucciderlo, tre coetanei: ennesima uccisione da inizio anno nella capitale dell'Inghilterra, che si conferma la città più pericolosa al mondo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:28:00 GMT)

FRANCIA - Accoltella 2 PERSONE URLANDO ALLAH AKBAR/ Ultime notizie : avrebbe chiesto ai poliziotti di ucciderla : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:28:00 GMT)

Genova - Accoltella poliziotto - altro agente spara e uccide l'aggressore : Drammatico epilogo di un proposito suicida ad opera di un 20enne di origine ecuadoregna: il giovane ha aggredito e ferito gravemente con un coltello uno degli agenti della polizia intervenuti, l'altro agente della pattuglia è intervenuto in soccorso del collega e anche di se stesso diventato altro potenziale bersaglio, ha estratto l'arma di ordinanza ed ha sparato, uccidendo l'aggressore.È accaduto a Genova, in un'abitazione in via Borzoli, dove ...

Femminicidio a Milano - Accoltella e uccide la compagna - fermato un dominicano : U na lite per questioni di gelosia degenerata in un omicidio. Sarebbero questo il motivo che ha portato un uomo di origini dominicane ad Accoltellare e uccidere la sua compagna fuori da una discoteca ...

BRESCIA - UCCIDE MOGLIE E SI TOGLIE LA VITA/ Ultime notizie - omicidio-suicidio a Ome “picchiata e Accoltellata” : Ome, BRESCIA: 50enne UCCIDE la MOGLIE e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:00:00 GMT)

Milano - litiga con un amico - lo Accoltella e lo uccide : accoltella e uccide un amico: arrestato a Milano un 28enne che ha ferito mortalmente un 21enne dopo una lite. I due avrebbero trascorso una serata insieme consumando alcool e cocaina, poi però si ...

Parigi - Accoltella i passanti urlando “Allah Akbar” : un morto e quattro feriti. La polizia lo uccide : Ha tirato fuori un coltello all’improvviso e ha iniziato ad aggredire i passanti. È successo sabato sera, poco prima delle 21, a Parigi, nel quartiere subito dietro l’Opéra Garnier, pieno di bar, ristoranti e teatri, molto frequentato la sera, anche da parte di turisti stranieri. Ed è stato subito panico, con gruppi di persone che si rifugiavano de...

