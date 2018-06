Abusi in Cile | il Papa rimuove altri due vescovi 

Abusi nella Chiesa cilena : il Papa accetta le dimissioni di tre vescovi : Papa Francesco , nel corso della mattinata di oggi, ha accettato le dimissioni del vescovo cileno Juan Barros . Assieme a quelle del titolare della diocesi di Osorno, Bergoglio ha accettato le ...

Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all'inizio dell'anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo stesso papa era stato criticato.

Abusi sessuali : la lettera di papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Cile, sospesi 14 preti coinvolti in scandalo abusi sessuali

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di Abusi sessuali : Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo The post Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali appeared first on Il Post.

Si sono dimessi tutti i vescovi cileni che sono stati chiamati in Vaticano da Papa Francesco per affrontare la grave crisi della Chiesa in quel Paese a seguito delle coperture sulla pedofilia. O meglio hanno presentato tutti per iscritto le loro dimissioni al Papa e sarà il Papa che dovrà decidere il loro destino.

La credibilità del pontificato di Papa Francesco sul contrasto alla pedofilia del clero passa dal Cile. Dal 15 al 17 maggio prossimi Bergoglio riceverà in Vaticano i cardinali e i vescovi del Paese latinoamericano per decidere come punire coloro che tra essi hanno coperto per anni gli abusi sessuali dei loro preti sui minori.

Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI per fare piena luce sui casi di abusi sessuali da parte del clero.