Abolizione dei vitalizi | M5S | ‘Non un diritto acquisito | ma un privilegio

: E NON ci sarà nessuna abolizione dei vitalizi promessa, solo ritocchi, riduzioni, fumo negli occhi. - vittoriozucconi : E NON ci sarà nessuna abolizione dei vitalizi promessa, solo ritocchi, riduzioni, fumo negli occhi. - SVignaroli : SI AVANTI, VERSO L'ABOLIZIONE DEI PRIVILEGI. La novità fondamentale è che gli assegni saranno ricalcolati tutti... - vittoriozucconi : Il 'Grillo Quotidiano' conferma: salvato il mantenimento dei vitalizi agli ex parlamentari e alle loro vedove, rido… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il presidente della Camera in quota M5S, Roberto Fico, ha illustrato il contenuto del testo della delibera che ha lo scopo di tagliare iVIDEOpercepiti dagli ex deputati. Il voto finale, come riporta l’Ansa, avverra' nella settimana che va dal 9 al 13 luglio, mentre il nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei parlamentari di Montecitorio dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 novembre. Esultano ovviamente i vertici pentastellati che hanno fatto dell’deiuno dei punti principali, insieme al reddito di cittadinanza, del loro programma di governo. Sul blog del Movimento appare un lungo post a firma M5S, mentre il leader e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, condivide la notizia sul suo profilo Facebook. Il post del M5S: ‘Giorno storico per tutti gli italiani’ I parlamentari del M5S VIDEO sono convinti che l’iter per l’dei ...