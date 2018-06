Abbandono edizione cartacea Matin | ultimatum a Tamedia

“Esco”. Grande Fratello - primo Abbandono. A chiedere libertà è proprio lui - il personaggio più discusso di questa edizione : Nuova grana per il Grande Fratello che dopo pochi giorni potrebbe vedere concretizzarsi il primo forfait. Un concorrente infatti ha chiesto di abbandonare la casa bunker di Cinecittà, sembra che alla base ci siano alcuni screzi con altri concorrenti che, neppure troppo velatamente, avrebbero espresso perplessità sui suoi comportamenti: “Basta, sei pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, ma tutti qui lo pensano. Non sai niente di noi, non ...