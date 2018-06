A sorpresa rimodulazioni Wind da luglio | piani inclusi e strano segnale a Iliad

optimaitalia

: A sorpresa #rimodulazioniWind da luglio: piani inclusi e strano segnale a Iliad - OptiMagazine : A sorpresa #rimodulazioniWind da luglio: piani inclusi e strano segnale a Iliad - davvne : @androidiani @vanessa3488 Qualcuno dei geni ai piani alti di #Vodafone può spiegare perchè uno dovrebbe pagargli 10… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Si torna a parlare in queste ore di, considerando il fatto che le segnalazioni giunte oggi 28 giugno da alcuni utenti legati alla compagnia telefonica preannunciano brutte notizie per il pubblico. Gli aumenti in arrivo ovviamente non riguardano tutti iin circolazione, ma di sicuro sono destinati a fare molto rumore in un momento storico del mercato decisamente particolare. Proviamo dunque ad analizzare tutte le informazioni che ho avuto modo di raccogliere di recente.Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che lediriguarderanno almeno per ora tre. In primisSmart 7+ L.E., il cui prezzo passerà da 7,58 euro a9,58 euro al mese. Poi abbiamo Allve Big 550, con un costo attuale fissato a 14,50 euro e destinato a salire a 16,5 euro al mese. Infine,Allve Big passerà dagli attuali 15,70 euro a 17,20 euro al ...