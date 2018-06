Inflazione - Istat : a giugno boom per i prezzi di pasta e vino : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno è boom per i prezzi di pasta e vino. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, per i Beni alimentari lavorati, che registrano una crescita sia in termini ...

Federalberghi - a giugno è boom di assunzioni nel turismo : Teleborsa, - Il turismo si conferma il settore trainante dell'occupazione. In prossimità della stagione estiva, si registra un record di assunzioni nel mese di giugno, con conseguente implemento e ...

Ascolti TV 13 giugno 2018/ Boom per Federica Sciarelli : flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali : Ascolti TV del 13 giugno 2018: Boom per Federica Sciarelli con Chi l'ha visto: flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali, bene "Il supplente" su Rai2, tutti i dati.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Ascolti tv 10 giugno 2018 : boom di Non è l’Arena - ok Madre Mia : Non è l’Arena, Ascolti tv 10 giugno 2018: nuovo boom per il programma di Giletti Nuovo boom di Ascolti tv per Non è l’Arena. Domenica 10 giugno 2018, in prima serata su La7, il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da una media di 1 milione 798 mila telespettatori, pari al 9,61% di […] L'articolo Ascolti tv 10 giugno 2018: boom di Non è l’Arena, ok Madre Mia proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le Verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

Aeroporti : a Palermo boom di passeggeri in transito per ponte 2 giugno - +33% : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Saranno circa 71.500 i passeggeri (+32,76% rispetto al 2017) che, secondo le stime del servizio statistiche della Gesap, transiteranno dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo tra l'1 e il 3 giugno. In crescita anche i movimenti: +24,50% grazie all’aumento dei voli

Beautiful - anticipazioni americane : TAYLOR - puntata BOOM a giugno??? : “puntata chiave il 22 giugno“. Così ha recentemente twittato Hunter Tylo, l’interprete di TAYLOR Hayes in Beautiful. L’attrice ha così misteriosamente anticipato un appuntamento che, almeno dal suo punto di vista, risulterà essere particolarmente importante, un episodio da non perdere insomma. La Tylo non si è poi sbilanciata in più chiare indicazioni su ciò che dovrebbe andare in onda quel giorno negli Stati Uniti e ...