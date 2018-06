A Gardaland i piccoli pazienti dell’Associazione A G O P

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Anche quest’anno, come ormai da tradizione,ha ospitato la gita organizzata dall’Associazione A.G.O.P. che permette ad alcunidel Policlinico Gemelli di Roma di trascorrere momenti felici nel Parco. L’Associazione, che fornisce da più di quarant’anni assistenza globale quotidiana ai bambini in cura presso la Divisione di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma e alle loro famiglie, ha un rapporto ormai consolidato con Merlin’s Magic Wand, la fondazione benefica creata per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente ammalati o in difficoltà, magiche esperienze e serenità. Proprio grazie alla mission che accomuna le due associazioni, 22hanno trascorso due giornate nel Parcoall’insegna del divertimento e della spensieratezza, rese ancora più magiche dalla possibilità di pernottare aHotel. Partito da Roma domenica ...