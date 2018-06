A fuoco Palazzo Maddaloni | lo storico edificio nel cuore di Napoli

Napoli : incendio in casa - a fuoco un appartamento all'ultimo piano di Palazzo Maddaloni : Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco. Al...

Incendio ad Arese - muro di fuoco nel palazzo : oltre 30 famiglie evacuate : Fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero. L'aria che si fa acre, irrespirabile. E le persone che si allontanano da quell'inferno mentre i vigili del fuoco cercano con tutte le loro forze di domare le fiamme. ...

Incendio a Messina - palazzo a fuoco : morti due bambini. FOTO : Incendio a Messina, palazzo a fuoco: morti due bambini. FOTO Un rogo in un appartamento della città siciliana è divampato alle 4 di questa mattina . Ad accorgersene, una vicina che ha dato l'allarme chiamando i pompieri. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. ...

Palazzo a fuoco a Roma : residenti in strada - c'è anche Fico : AdnKronos, - Incendio questa mattina in un Palazzo nel centro di Roma in via Tor di Nona. Lo stabile interessato e l'edificio a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco che hanno domato le ...

Cane bloccato sul tetto di un palazzo a Firenze : salvato dai Vigili del fuoco : Un Cane di piccola taglia che era rimasto bloccato sul tetto di un edificio di quattro piani e’ stato salvato dai Vigili del Fuoco. E’ accaduto questo pomeriggio in borgo Ognissanti, nel centro di Firenze. I pompieri sono intervenuti con un’autoscala e hanno usato per il salvataggio tecniche speleo alpino fluviali. Il maltempo ha complicato i soccorsi, perche’ a causa del tetto bagnato l’animale ha rischiato di ...

Brasile - prende fuoco e crolla palazzo occupato da squatter : un morto : Brasile, prende fuoco e crolla palazzo occupato da squatter: un morto Si temono numerose vittime. Il rogo forse causato da una fuga di gas Continua a leggere