A 76 anni vuole sposare una 50enne | lei lo lascia ma tiene i regali | lui la denuncia

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia vuole rifarsi. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro pronti a tornare protagonisti : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Cracovia (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Un fine settimana di gare che vedrà di nuovo protagonisti i migliori canoisti del circuito, con l’Italia che, dopo un avvio deludente, proverà a rifarsi e tornare competitiva. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli azzurri per questa tappa. A Liptovsky Mikulas l’unica azzurra ad approdare in finale è stata Stefanie Horn, che ha ...

Giovanni Buttarelli : «Bisogna tutelare la proprietà intellettuale e fermare la pirateria - ma ci vuole tempo» : «I diritti di proprietà intellettuale meritano protezione, il problema è che le nuove tecnologie complicano questa missione in misura esponenziale. Non è la prima volta...

Giovanni Buttarelli : 'Bisogna tutelare la proprietà intellettuale e fermare la pirateria - ma ci vuole tempo' : 'I diritti di proprietà intellettuale meritano protezione, il problema è che le nuove tecnologie complicano questa missione in misura esponenziale. Non è la prima volta né l'ultima che si sceglie una ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Il post insospettisce : «Chi vuole vederti inventa le occasioni» : È crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? La coppia uscita da Uomini e Donne non conferma, ma sono sempre meno le occasioni in cui la si vede unita e Affiatata. E se l'ex tronista...

Attenti torna il fisco e vuole 30 miliardi di euro in 3 anni : Ormai è arrivato il momento indifferibile di smantellare totalmente le attuali commissioni tributarie e creare giudici tributari a tempo pieno non più dipendenti dal Ministero dell'economia e delle ...

GOSSIP U&D/ Luigi Mastroianni : 'Chi vuole vederti - le occasioni se le inventa' : Sono giorni che sul web non si parla d'altro che della storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: da quando c'è stata la scelta a Uomini e donne, infatti, i due ragazzi sono costantemente al centro del GOSSIP per la loro scarsa frequentazione. Come hanno notato i più attenti fan della coppia, sembrano essere stati davvero pochi gli incontri tra il siciliano e la tronista da quando le telecamere di Canale 5 si sono spente; per questo ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Il post insospettisce : «Chi vuole vederti inventa le occasioni» : È crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? La coppia uscita da Uomini e Donne non conferma, ma sono sempre meno le occasioni in cui la si vede unita e Affiatata. E se l'ex tronista...

Fabrizio Corona ospite a Non è l'Arena : "Selvaggia vuole il mio corpo da anni" - la replica della Lucarelli : L'ex re dei parapazzi ospite nell'ultima puntata del programma di Massimo Giletti, attacca duramente la blogger. La Lucarelli su Facebook: "Un pluricondannato celebrato in tv come una star"

Fatima condannata a 9 anni Sonia vuole tornare dalla SiriaChi sono le foreign fighters italiane : Nel giorno stesso in cui la corte d'Assise d'appello di Milano conferma la condanna in contumacia a 9 anni di reclusione per la trentunenne Maria Giulia Sergio, detta "Fatima" e passata alle cronache giudiziarie come la prima "foreign fighter" italiana, dalla Siria torna a farsi sentire Sonia Khediri, 21 anni, fuggita nell'agosto 2014 dal paesino di Oné di Fonte, in provincia di Treviso, per unirsi ...

L’Enciclopedia Britannica vuole migliorare le ricerche su Google : (Foto: wikipedia.org) Nel 2014 Google ha introdotto gli snippet, una sorta di breve anteprima che fa risparmiare click. Una formula che ha permesso di velocizzare le ricerche ma che ha aperto una finestra su un mondo di imprecisioni, perché non tutte le fonti restituite sono attendibili. In questo particolare momento lo snippet più gettonato è offerto da Wikipedia. Il risultato di questa scorciatoia messa a disposizione da BigG non è sempre ...

Gianni Morandi perde le valigie in aeroporto e pubblica un video su Fb : 'Ci vuole pazienza' : 'Siamo all'aeroporto di Cagliari. Venivamo da Roma e i nostri bagagli non sono arrivati...'. Lo dice Gianni Morandi in un video postato sulla propria pagina Facebook . Dopo Claudia Cardinale, anche il ...

Giovanni Tria - chi è il nuovo ministro dell'economia/ Tranquillizza Bruxelles : nessuno vuole uscire dall'euro : Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:34:00 GMT)

Vuole paghetta di 900 euro al mese dal padre/ Tribunale lo lascia a secco : a 29 anni deve procurarsi da vivere : Vuole “paghetta” di 900 euro al mese dal padre: Tribunale di Padova lo lascia a secco. A 29 anni bisogna procurarsi da vivere. Le ultime notizie sul caso della Riviera del Brenta(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:53:00 GMT)

Giovanni Tria : "Nessun in Italia vuole uscire dall'Euro" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria subito dopo il giuramento manda un messaggio chiaro a Bruxelles: "In Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall'euro". Il nuovo inquilino di via XX Settembre prova a rassicurare i mercati e soprattutto l'Europa che aveva messo nel mirino il nostro Paese dopo le voci di un approdo all'Economia del professor Paolo Savona.Poi lo stesso ministro ha aggiunto: "Tra tutti i partiti ...