89 anni e 11 figli | è morto Joe Jackson il padre padrone di Michael

Scopre che la figlia di 7 anni è stata uccisa a Vienna - detenuto evade dal carcere di Bolzano : L'uomo ha saputo dopo diverse settimane del brutale assassinio della bambina. Non è rientrato in cella dopo un permesso. E i parenti del ragazzo accusato dell'omicidio ora temono una vendetta

Tredici Pietro canta "Pizza e fichi". Il singolo del figlio di Gianni Morandi è già un tomrntone : Si chiama Tredici Pietro, e il video del suo primo singolo "Pizza e fichi" sta spopolando su Youtube, dove in pochi giorni ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazione. Fin qui niente di particolare, se non fosse che dietro al nome d'arte si nasconde Pietro Morandi, il figlio del noto cantautore italiano.Ventuno anni ancora da compiere e un amore appena sbocciato per la trap, la sua hit è già un tormentone. Merito anche del ...

Il figlio di Cristiano Ronaldo è precoce : a otto anni il primo tatuaggio : Cristiano Ronaldo ha steccato contro l'Iran di Queiroz e ha fallito un calcio di rigore, ma fino a questo momento ha fatto il suo dovere visto che ha realizzato quattro dei cinque gol messi a segno ...

"Mio figlio è malato" : in dieci anni spilla a un'anziana 150mila euro - denunciata a Villafranca : I carabinieri scoprono la truffa quando la vittima denuncia il furto della borsetta con 6mila euro: la cifra li ha insospettiti

Brigitte Nielsen mamma a 54 anni - Heather Parisi : "Figli in età avanzata? Un valore aggiunto" : Heather Parisi è diventata mamma a 50 anni. Elizabeth e Dylan, i due gemelli della show girl e dell'imprenditore Umberto Maria Anzolin, sono nati nel 2010. Sulla sua pagina Instagram la ballerina sembra prendere le difese di Brigitte Nielsen. La modella e attrice danese è diventata mamma per la quinta volta a 54 anni. La nascita della piccola Frida ha sollevato molte polemiche. Questo il commento di Heather Parisi: Molti dicono che diventare ...

«Pugni e sorrisi» ecco some ricordo mio padre Bud Spencer : il figlio Giuseppe Pedersoli a due anni dalla scomparsa dell'attore : Campione di nuoto prestato al cinema, dove ha debuttato a 38 anni. E fu subito successo. Con Trinità, insieme a Terence Hill, raggiunse una popolarità che ha sfondato i confini italiani. A due anni ...

“Clamoroso”. Con chi è stata beccata Chanel - la figlia di Totti e Ilary. E papà che dice? Ha 11 anni ha le idee molto chiare (fin troppo) : Che bella famiglia, i Totti. C’è altro da aggiungere? Beh, no. Francesco, che te lo dico a fare. Ilary, bella, brava, simpatica, mamma. E poi ci sono i figli: Christian che segue le orme del papà; Chanel, che è la fotocopia della mamma (ma c’è molto anche di lui) e la piccola Isabel. Chissà che Ilary e Francesco non abbiano in mente di allargare la famiglia visto quanto sono venuti bene tutti i figli… Ma non è di questo che volevamo parlarvi. ...

Suri Cruise - 12 anni normali da «figlia di» : Dopo essere tornata bambina, Suri Cruise è pronta a diventare grande. Da quando si è separata da Tom Cruise nel 2012, Katie Holmes ha fatto uno considerevole sforzo per tenere la figlia lontana dal mondo del gossip e delle star. Al grido di: «Al giorno d’oggi, molte celebrity probabilmente proteggono i loro bambini dal gossip, ma nella mia famiglia sappiamo che spesso ciò che viene detto non corrisponde a verità, quindi più semplicemente ...

Morì a 17 anni alla stazione di Seregno : «Non si archivi la morte di mio figlio» : Martedì il gip decide sulla richiesta del pm in merito alla morte di Giuseppe Mammoliti, 17 anni, avvenuta nel 2016 alla stazione di Seregno. I familiari attraverso i legali si sono opposti: «Con uno ...

Giuliano Sangiorgi - un figlio a 39 anni : il cantante dei Negramaro presto papà : Giuliano Sangiorni ha annunciato sui social la dolce attesa della compagna Ilaria Macchia: il cantante diventerà presto padre Giuliano Sangiorgi, cantante del gruppo dei ‘Negramaro’, diventerà papà. È lo stesso musicista 39enne a darne notizia sui social. “Scegliamo il nome?”, scrive Giuliano sulla pagina ufficiale del gruppo musicale. Il leccese aspetta il suo primogenito dalla compagna Ilaria Macchia, scrittrice ...

Mamma violenta la figlia di 8 anni e filma tutto - poi la fa prostituire per 100 dollari : Carrie Songer Kelly, 44 anni, di Lone Oak, vicino a Dallas, è stata arrestato dopo che la polizia aveva trovato video pedopornografici sul suo telefono. In alcuni di questi, la donna abusava sessualmente della figlioletta. La stessa bambina che avrebbe cercato di vendere ad uno sconosciuto per 100 dollari.Continua a leggere

'La vita ti mette a dura prova'. L'ultimo post di Antonietta - 26 anni - suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio : Una giovane mamma di 26 anni, Antonietta C. , si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna si ...

Bimba non vaccinata muore a 6 anni di meningite - il padre : "Mia figlia portata via in quattro ore" : E' bastato un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all'appuntamento prefissato perché aveva un po' di ...

