50 are blu verranno liberate in natura in Brasile

Mareblu presenta il Nuovo Tonno all’Olio di Oliva con meno olio - in collaborazione con Legambiente : L’85% delle persone che acquista il Tonno all’olio di Oliva, sgocciola il prodotto prima di consumarlo, buttando l’olio in eccesso direttamente nel lavandino*. Questo gesto quasi automatico, oltre ad essere poco pratico, è molto dannoso per l’ambiente che ci circonda, poiché l’olio viene riversato anche nel mare, creando uno strato sulla sua superficie che impedisce lo scambio di ossigeno tra aria e acqua, pregiudicando l’ecosistema. Per questo ...

Domenico Modugno - una serata bella… nel blu dipinto di blu/ Di Capri racconta com'è nata Volare (Replica) : Una serata bella, nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno verrà omaggiato nella prima serata di Rete4: ecco le anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:57:00 GMT)

Morgan/ "È importante spiegare musica alle nuove generazioni" (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu) : Morgan, il cantante a Fox Life ha sottolineato l'importanza di spiegare musica alle nuove generazioni prima di un omaggio a Fabrizio De Andrè. (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Speaker bluetooth per iPhone : quale comprare : Utilizzare uno Speaker bluetooth per iPhone può essere davvero un toccasana, in qualsiasi ambito, sia domestico che lavorativo. Evitando di utilizzare le cuffie infatti, eviterete il rischio di danneggiare il vostro udito, non esponendo direttamente l’orecchio alla fonte del rumore. Scegliendo uno Speaker bluetooth per iPhone inoltre, avrete la possibilità (nella maggior parte dei casi) di portarlo sempre con voi. In questo modo, un ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Adidas presenta Ultraboost Parley Deep Ocean Blue per contrastare l’inquinamento degli oceani : Ultraboost Parley è la scarpa ufficiale dedicata a “Run For The Oceans 2018”, la più grande serie di eventi globali firmata Adidas che permette alle comunità di runner di contrastare l’inquinamento degli Oceani Adidas Running e Parley for the Oceans hanno presentato Ultraboost Parley nella nuova colorazione Deep Ocean Blue, ispirata alla fossa delle Marianne: un riferimento per nulla casuale, visto che si tratta del punto più profondo degli ...

Rom - Tajani : guai a discriminare per razza - caschi blu in Libia : Roma, 20 giu. , askanews, 'La legge è uguale per tutti, chi delinque deve essere punito ma non perchè è rom. Non ci può essere una discriminante basata sull'etnia o sull'appartenenza a una comunità'. ...

Celli : aumento strisce blu appare stangata per i romani : Celli: se provvedimento in Aula voto contrario gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma Roma – Di seguito il comunicato di Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica #RomaTornaRoma. “La Giunta romana targata M5S ha deciso di passare alla storia come la più impopolare della città. Dopo i pasticci combinati sui collaboratori, i continui cambi al vertice delle aziende e in Giunta, arriva la decisione della maggioranza di ...

Matt "Guitar" Murphy - morto chitarrista Blues Brothers/ Da aretha Franklin e Redding : al servizio degli altri : La scomparsa di Matt Guitar Murphy, celebre chitarrista dei Blues Brothers nell'omonimo film e nei dischi del gruppo. Sempre al servizio degli altri, da Otis Redding a Aretha Franklin(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Mecna - primo album con una major. Esce 'Blue karaoke' : 'Faccio musica per farla arrivare a quanta più gente possibile' : Abbiamo fatto una canzone molto distante sia dal mio che dal suo mondo musicale. Ci siamo beccati in studio con Mace e abbiamo stravolto un pezzo che già esisteva. È stata proprio quella ...

Morto Matt ‘Guitar’ Murphy - chitarrista dei Blues Brothers e ‘marito’ di aretha Franklin : Un altro dei protagonisti del film cult The Blues Brothers se n’è andato: si tratta di Matt Guitar Murphy, il chitarrista della band sia nella finzione cinematografica, sia nelle reali esibizioni del complesso tra il 1978 e i primi anni del 2000 quando, anche a causa di un infarto patito nel 2003, ha sostanzialmente interrotto l’attività professionale dopo più di cinquant’anni di musica. Matt Guitar Murphy, chitarrista dei ...

Sigarette elettroniche : sostanze tossiche inferiori del 99% rispetto al fumo di sigaretta nel “pod-system” di myblu® : Un nuovo studio chimico sul vapore presentato al primo Summit Scientifico sulla riduzione del danno da tabacco: Novel products, Research & Policy, ha rivelato livelli di sostanze tossiche nel “pod-system” della sigaretta elettronica myblu® inferiori del 99% rispetto al fumo di sigaretta. Nel corso del Summit volto ad analizzare le modalità possibili per la riduzione dei danni alla salute provocati dal fumo, il Dr Grant O’Connell, Corporate ...

"Serve fame di cultura - giovani rinuncino a un paio di scarpe" - il ministro del governo giallo-blu vuole cancellare il bonus cultura : Sul mantenimento di 18App, ovviamente, il Partito Democratico darà battaglia insieme al mondo della cultura e ai tanti ragazzi e ragazze che per la prima volta hanno visto un governo scommettere su ...

Macron nella bufera : usa un "volo blu" per fare appena 110 kilometri : Non c'è pace per Emmanuel Macron. Il presidente francese è al centro di un'altra polemica proprio nel suo Paese. E anche questa volta l'Eliseo finisce al centro delle critiche per un presunto caso di sprechi e ostentazioni.Nei giorni scorsi il settimanale satirico Le Canard Enchainé aveva denunciato il costo folle - mezzo milione di euro - del nuovo servizio di piatti adottato dal presidente e da sua moglie Brigitte. Oggi i giornali francesi ...