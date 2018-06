40 anni fa la scoperta della più grande luna di Plutone

wired

(Di giovedì 28 giugno 2018) Orbita attorno a, il pianeta (nano, in realtà) più periferico del Sistema solare, si chiama Caronte e, fino al 22 giugno 1978 ne ignoravamo l’esistenza. A scoprirlo, quasi per caso, un duo di scienziati dello US Naval Observatory di Flagstaff, in Arizona. Un punto peraltro situato a pochissimi chilometri dal punto di osservazione che aveva già scovato, parecchiprima,stesso (il Lowell Observatory). In questo video, diffuso dalla Nasa in occasione del quarantesimo anno dalla, James Christy e Robert Harrington – questi i nomicoppia di scienziati – ci raccontano la straordinaria esperienza e tutto ciò che ha comportato per la conoscenza del piccolo pianeta e dell’intero Sistema solare. (Nasa) 40fa lapiùdiWired.