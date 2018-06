4 Ristoranti | diretta | Alessandro Borghese sul Lago di Como

blogo

: Alessandro Borghese 4 Ristoranti sul Lago di Como: diretta seconda puntata dalle 21-15 - SerieTvserie : Alessandro Borghese 4 Ristoranti sul Lago di Como: diretta seconda puntata dalle 21-15 - tvblogit : Alessandro Borghese 4 Ristoranti sul Lago di Como: diretta seconda puntata dalle 21-15 - laNonnaPaperina : RT APCI RT viadeigourmet: Tutto pronto per la cerimonia di premiazione dei 50 migliori #ristoranti del mondo. Dalle… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) live_placementAnticipazioni seconda puntataè tornato nel palinsesto di SkyUno HD con la seconda tranche della sua quinta stagione, riservata alla programmazione estiva. La seconda puntata, in onda questa sera - giovedì 28 giugno 2018 - alle 21.15 la seguiremo insu TvBlog, giusto per gustarci un altro pizzico diin trasferta e il brivido del suo 'ribaltamento del risultato', diventato anche un meme di successo sui social.Dopo l'esordio estivo in Umbria,si sposta suldialla ricerca del Miglior ristorante in una location storica. E scopriamo di più su questa edizione e su questa seconda puntata.Il Format Giunto alla sesta stagione (seconda riservata alla programmazione estiva) il format non cambia: al centro resta la sfida tra quattro ...