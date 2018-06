28 giugno - Presentazione del libro di Alessandra Erriquez Ho scelto le

Astronomia : “Marte come non lo avete mai visto!” - il 27 giugno la presentazione delle foto di CaSSIS : Mercoledì 27 giugno si terrà, presso la sede dell‘Agenzia Spaziale Italiana, l’evento “Marte come non lo avete mai visto! CaSSIS – Prime immagini“: verranno presentate le prime foto riprese dallo strumento CaSSIS in orbita intorno al Pianeta Rosso. Un importante appuntamento che svelerà, nei suoi dettagli, Marte. Le immagini, mai viste prima, sono state scattate dallo strumento CaSSIS , la foto camera progettata ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia , in viale Bodio 37/B a Milano , la prima ricerca Italia na sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials . Il progetto di ricerca , ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

MotoGP - Catalunya : Presentazione Week End 15-16-17 giugno 2018 : Il mondiale della classe regina delle due ruote è volato in Spagna, a una ventina di chilometri da Barcellona, per il GP di Catalunya Dall’Italia, il testimone passa alla Spagna: dal Mugello alla Catalunya per il mondiale della classe regina delle due ruote dove oggi ha inizio il long we della settima tappa stagionale. Nella terra della paella, tra le curve del circuito del Montmeló oggi i piloti sono scesi in pista per le prime due ...