27 | 28 e 29 settembre al via la 2° edizione della Conferenza Nazionale della Mobilità

Costa Zena Fest - via XX settembre si colora con le bandierine del Gran Pavese : La Piazza delle Feste ospiterà dalle 18 alle 20 gli spettacoli comici di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e altri. 'Celebreremo il matrimonio tra Genova e Costa Crociere ha spiegato Luca Casaura, ...

Ilva - rinviato l’ingresso degli acquirenti : i commissari restano fino al 15 settembre. “Slittamento non ha costi per lo Stato” : È stato rinviato il subentro di Arcelor Mittal nella gestione dell’Ilva. “Senza costi per lo Stato”, lasciano filtrare dal ministero dello Sviluppo Economico. La gestione dei commissari straordinari continuerà fino al 15 settembre sfruttando una clausola del contratto di affitto alla cordata AmInvestco, guidata dal colosso franco-indiano, che prevede la possibilità di posticipare il passaggio di consegne “fino a 90 ...

Fabrizio Corona/ Processo rinviato a settembre : "Appello vergognoso - ve lo dimostrerò" (Non è l'Arena) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena. (Non è l'Arena)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:39:00 GMT)

Crescono le scuole calcio Milan : attività al via a settembre in Svezia : La rete delle scuole calcio Milan diventa sempre più ampia. Mercoledì 13 giugno è stato infatti siglato a Casa Milan l’accordo tra il Club e la società Project Red Fire Black Fear, che porterà all’inizio delle attività, a partire dal mese di settembre, tra il Club e la società Project Red Fire Black Fear. Si […] L'articolo Crescono le scuole calcio Milan: attività al via a settembre in Svezia è stato realizzato da calcio e ...

Festival Blues : evento espositivo in via XX settembre - la scadenza dell'avviso prorogata al 19 giugno : Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale " ufficio mercati, fiere, spettacoli, autotrasporti non di linea e dehors - via dei Macelli ...

Scattano le ferie per il personale - all’ospedale pediatrico operazioni rinviate a settembre : Polemiche a Genova dopo che alcuni genitori di bimbi che dovevano essere operati sono stati informati che l'intervento era stato spostato in autunno per mancanza di medici e infermieri. Almeno cinquanta le operazioni rinviate, tutta colpa di una mancate assunzioni e ritardi nei risultati del concorso già svolto.Continua a leggere

«Le operazioni chirurgiche? Tornate a settembre». Al pediatrico Gaslini tutto rinviato per ferie del personale - mamme su tutte le furie : L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha annunciato che, per consentire a medici e anestesisti di andare in ferie, molti interventi già programmati in estate saranno posticipati da...

Il concerto dei Chemical Brothers a Bologna rinviato a settembre : nuova data e rimborso biglietti : rinviato a settembre il concerto dei Chemical Brothers a Bologna, attesi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 16 giugno. A causa di circostanze impreviste, il duo britannico ha annunciato il rinvio del concerto in programma da qui a due settimane. L'evento slitta così a dopo l'estate, precisamente al 27 settembre, sempre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti acquistati precedentemente restano comunque validi per ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e migranti si farà - rinviato al 21 settembre : Verona, 25 mag. (AdnKronos) – La giornata di studio ‘Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, prevista inizialmente per il 25 maggio, e quindi rinviata dopo le proteste di Forza Nuova, è stata riprogrammata dall’ateneo per il 21 settembre. La sospensione era stata disposta dal Rettore Nicola Sartor ritenendo che l’evento potesse provocare rischi per l’incolumità dei partecipanti. ...

Auto in fiamme a Vittoria : in via XX settembre : Un'Auto in fiamme a Vittoria. Si tratta di una Toyota. L'incendio è divampato intorno alle ore 20 in via XX Settembre. Sul posto i vigili del fuoco.

Roma. Asilo e scuola infanzia di via Prampolini : a settembre la riapertura : Riapriranno a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2018–2019, le strutture educative comunali di via Natale Prampolini. Erano state danneggiate da