Zingaretti va come un treno E i renziani non hanno un candidato per la guida del Pd

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Tace da giorni. Matteo Renzi arriva a Palazzo Madama dove sta per intervenire il premier Giuseppe Conte e non risponde ad alcuna domanda: "Sapete che non parlo". La difficoltà è tanta tra le truppe dell'ex segretario proprio mentre dilaga invece Nicolache passa da un'iniziativa all'altra in rampa di lancio per candidarsi alla segretaria dem. Dall'altra parte ci sono Renzi e ima per loro la strada è stretta. La responsabilità del triplete negativo collezionato dal partito - referendum, politiche e, ora, amministrative - viene fatta ricadere, in un modo o nell'altro, su di lui. Per il momento la maggioranza del partito non ha une prova a prendere tempo. Uno dei fedelissimi dell'ex premier vuol far notareancora sia presto per parlare di candidature e di congresso. In realtà c'è chi già è iper ...