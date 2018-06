Wwf | grandi notizie dal Belize | “La barriera corallina è fuori dalla lista dei siti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I cittadini delinsieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: ladel, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossaUNESCO del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito UNESCO delladelper quasi un decennio ha fatto parte delladeiconsiderati “In pericolo”a causa della minaccia di danni irreversibili provocati dall’edilizia costiera e dall’esplorazione petrolifera, nonché dall’assenza di un solido quadro normativo che ne tutelasse il valore. L’autorizzazione, nell’ottobre del 2016 di test sismici (con utilizzo di airgun) per la ricerca di petrolio a soli 10 chilometri dal sito aveva provocato una forte mobilitazione dei cittadini e di diverse ...