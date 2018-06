Windows Hello | Microsoft migliora il riconoscimento facciale

1Password per Windows si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Hello : Durante la giornata di ieri, 1Password per Windows si è aggiornato alla versione 7.0.558 introducendo il supporto per Windows Hello e un design completamente rinnovato. Ridisegnato. Ricodificato. Ricostruito. Rimangono il cuore e l’anima di 1 Password, ma tutto il resto è cambiato. Benvenuti nella versione più veloce, sicura e versatile di 1Password per Windows mai creata. Changelog Nuovo design: schermata di blocco, barra laterale, ...