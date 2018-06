Wind Summer Festival 2018 | gran finale a settembre a Milano

Ufficiale la finale del Wind Summer Festival a Milano per il tormentone dell’estate 2018 : La finale del Wind Summer Festival si terrà a settembre in Piazza Duomo a Milano. Questo è quanto riporta davidemaggio.it, che conferma le voci di una possibile finalissima dislocata dalla location canonica di Piazza del Popolo per il raggiungimento della metropoli lombarda. Confermato il cast di conduttori, con Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. I tre sono quindi pronti a fare le valigie per dare una nuova sistemazione alla ...

Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio : la finale a settembre : Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 giovedì 5 luglio Wind Summer Festival, l’erede del Festivalbar, andrà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 5 luglio. Verrà trasmesso per tutti i giovedì del mese (in tutto sono 4 puntate) ma per guardare la finale toccherà attendere il […] L'articolo Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio: la finale a settembre proviene da Gossip e Tv.

ERNIA/ Il premio per l’album “Come uccidere un usignolo/67” (Wind Music Awards Summer 2018) : ERNIA sarà tra i protagonista dello speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera su Rai 1. Gli impegni estivi del Come uccidere un usignolo tour.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:36:00 GMT)

MOSTRO/ All’Arena di Verona con “E fumo ancora” (Wind Music Awards Summer 2018) : MOSTRO, il rapper romano reduce dal successo dell'album "Ogni Maledetto Giorno", pronto a vivere un'estate sui palchi di tutta Italia (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:20:00 GMT)

CAPO PLAZA/ Due premi per il rapper. Oggi uscito il video di “Testa” (Wind Music Awards Summer 2018) : Il giovane CAPO PLAZA sarà tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:04:00 GMT)

NITRO/ “Venivo all’Arena in gita con la scuola - oggi è una grande emozione” (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino NITRO è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Carmen Ferreri / Da Amici al Wind Summer Festival 2018 : "Salire su questo palco è una grande emozione" : Carmen Ferreri, dopo il secondo posto ad Amici 17 arriva al Wind Summer Festival 2018 e svela: "Salire su questo palco per me è una grande emozione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Ilary Blasi con Wind Summer Festival sostituisce Temptation Island : Temptation Island cambia giorno: al suo posto la Blasi con Wind Summer Festival Giovedì 5 Luglio sarebbe dovuto iniziare la sesta edizione di Temptation Island su Canale 5. Tuttavia qualche giorno fa il blog BubinoBlog.it ha svelato, che Mediaset avrebbe deciso di posticipare la partenza del reality show più piccante della stagione estiva. Per tale ragione il popolare blog televisivo ha subito ipotizzato, che Temptation Island 2018 sarebbe ...

Wind Summer Festival 2018 : la finale a settembre a Milano : Riki - Premio Radio 105 - Wind Summer Festival La canzone dell’estate proclamata alla fine dell’estate. Proprio come ai gloriosi tempi del Festivalbar. E’ ufficiale: il Wind Summer Festival di Canale 5 avrà un appuntamento speciale a settembre. Un’attesa finale che proclamerà, a giochi ormai finiti, il brano colonna sonora di questa estate 2018. Per l’occasione Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, si ...

Wind Music Award Summer 2018 : la scaletta della serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli : Tornano in tv i Wind Music Awards 2018 con la terza ed ultima puntata condotta da Marica Pellegrinelli e Federico Russo: ecco gli ospiti e la scaletta Dopo il grande successo delle prime due puntate dei Wind Music Awards 2018 condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Rai 1 dedicata una terza serata alla kermesse dell’estate. Si tratta dei Wind Music Awards Summer 2018 affidati alla conduzione di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros ...

Noyz Narcos/ Il successo di Enemy e il tour estivo (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper Noyz Narcos sarà tra gli ospiti della serata speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera, martedì 26 giugno, nel prime time di Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:45:00 GMT)

Nitro/ Il successo di "No comment" a base di Spritz e zenzero (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino Nitro è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Tutto pronto per il Rockstar Summer tour (Wind Music Awards Summer 2018) : Sfera Ebbasta è fra gli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 giugno, in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:25:00 GMT)