Wind Music Awards 2018 Pagelle terza serata | la Pellegrinelli non convince | Antonacci a

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs Nigeria-Argentina | Dati Auditel 26 giugno 2018 : Chi ha vinto ieri sera fra i Wind Music Awards Summer 2018 e la sfida fra Nigeria e Argentina? I Mondiali di Calcio di Russia 2018, trasmessi da Mediaset, sono i più seguiti. Ogni partita riesce a catturare milioni e milioni di telespettatori nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento Musicale in onda dall’Arena di Verona, invece, è amatissimo. Dopo il successo di Vanessa Incontrada e Carlo Conti a debuttare ...

MARICA PELLEGRINELLI/ Copioni ripetuti a memoria. Bellissima - ma… (Wind Music Awards 2018) : MARICA PELLEGRINELLI, la conduttrice al fianco di Federico Russo infiamma le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti.

DARK POLO GANG/ "Ehi-Ehi - Woh-Woh" e l'Arena salta (Wind Music Awards 2018) : La DARK Paolo GANG, gruppo trap di Roma, sarà tra i protagonisti dei Wind Music Awards Summer 2018 all'Arena di Verona.

Tedua/ Dalla giungla urbana di Cogoleto all'Arena di Verona (Wind Music Awads 2018) : Tedua, l'artista hip hop reduce dal grande successo del suo album "Mowgli", pronto a festeggiare il primo disco d'oro della sua carriera

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta terza serata e cantanti : premiato Noyz (26 giugno) : WIND MUSIC AWARDS 2018, terza puntata: Diretta e cantati. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli, stasera spazio agli artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane.

ERNIA/ Il premio per l'album "Come uccidere un usignolo/67" (Wind Music Awards Summer 2018) : ERNIA sarà tra i protagonista dello speciale Wind Music Awards Summer 2018. Gli impegni estivi del Come uccidere un usignolo tour.

MOSTRO/ All'Arena di Verona con "E fumo ancora" (Wind Music Awards Summer 2018) : MOSTRO, il rapper romano reduce dal successo dell'album "Ogni Maledetto Giorno", pronto a vivere un'estate sui palchi di tutta Italia

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza serata e cantanti : Emma Marrone con Mi Parli piano (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Emma Marrone con Mi Parli piano. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

CAPO PLAZA/ Due premi per il rapper. Oggi uscito il video di "Testa" (Wind Music Awards Summer 2018) : Il giovane CAPO PLAZA sarà tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018. Oggi uscito il video di "Testa"

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta terza serata e cantanti : canta Biagio Antonacci (26 giugno) : WIND MUSIC AWARDS 2018, terza puntata: canta Biagio Antonacci. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

NITRO/ "Venivo all'Arena in gita con la scuola - oggi è una grande emozione" (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino NITRO è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018. "Venivo all'Arena in gita con la scuola - oggi è una grande emozione"

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta terza serata e cantati : Negramaro "Abbiamo voltato pagina" (26 giugno) : WIND MUSIC AWARDS 2018, terza puntata: Negramaro "Abbiamo voltato pagina". Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza serata e cantati : Fabrizio Moro e Ultimo con l'Eternità (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Fabrizio Moro e Ultimo con l'Eternità. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta terza puntata e cantanti : la promessa di Federico Russo (26 giugno) : WIND MUSIC AWARDS 2018, terza puntata: la promessa di Federico Russo. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli.