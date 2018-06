A Wimbledon Federer testa di serie n.1 : A dispetto della classifica Atp, che lo vede di nuovo n.2 da lunedì scorso, Roger Federer sarà in testa al seeding del torneo di Wimbledon che parte lunedì. Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste di serie gli organizzatori prendono ...

Wimbledon 2018 : i favoriti. Roger Federer sopra tutti - ma occhio a Cilic e Kyrgios. L’ombra di Djokovic incombe. : Dici Wimbledon, dici Roger Federer. Il favorito naturale, sui sacri prati dell’All England Club, è lui: otto successi, vittoria nel 2017, miglior rendimento su erba dell’anno. La scarsa vena mostrata a Halle (dove comunque è arrivato in finale), più che un campanello d’allarme, sembra essere la classica settimana storta in cui lo svizzero gioca male, ma in qualche modo va avanti. Dopotutto, non è la prima volta che Federer, da ...

Wimbledon – Cosa deve fare Federer per tornare n°1? Nadal può blindarlo fino a fine anno se… : Wimbledon sarà importantissimo per la corsa al numero 1 fra Nadal e Federer: ecco i vari scenari possibili Dopo la sconfitta nella finale di Halle, arrivata a sorpresa contro Borna Coric, Roger Federer è scivolato al secondo posto in classifica, cedendo lo scettro ATP a Rafa Nadal. Con Wimbledon ormai alle porte, il duello per la prima piazza in classifica si rinnoverà ancora una volta. Federer dovrà difendere i 2000 punti della vittoria, mentre ...

Wimbledon – Novak Djokovic si chiama fuori dal lotto dei favoriti : “chi vincerà? Non solo Federer…” : Wimbledon è ormai alle porte e Novak Djokovic ha stilato la lista dei favoriti per la vittoria finale dello Slam britannico La finale del Queen’s sembrava il momento giusto per ritornare a vincere, dopo un lungo periodo di stop e delusioni, ma Marin Cilic non è stato dello stesso avviso. Oltre alla caratura dell’avversario, sulla quale non si discute, bisogna prendere in considerazione anche l’attuale stato di forma di Novak ...

Manna per Djokovic : eviterà Federer o Nadal prima dei quarti a Wimbledon : Non potranno esser avversari dell'ex numero 1 del mondo nemmeno Marin Cilic e Alexander Zverev, terzo e quarto nel seeding che verrà stilato a giorni dallo Slam londinese.

Tennis - Federer caccia a Connors e al 100° urrà : a Wimbledon : Il verde dell'erba sostituisce il rosso della terra e Roger Federer torna protagonista cogliendo in un colpo solo altre due perle che arricchiscono una carriera sempre più leggendaria. Lo svizzero, ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Roger Federer senza filtri : “Roland Garros? Vittoria scontata di Nadal. Fra batterlo a Parigi o a Wimbledon scelgo…” : Nel corso della conferenza stampa tenuta a Stoccarda nelle scorse ore, Roger Federer ha parlato di Rafa Nadal, Wimbledon e delle possibilità di tornare a giocare il Roland Garros Roger Federer è pronto a tornare in azione. Dopo aver saltato l’intera stagione su erba, per il secondo anno consecutivo, il tennista svizzero si prepara al suo esordio a Stoccarda. In conferenza stampa, Federer ha commentato la Vittoria di Nadal al Roland Garros, ...

Nadal senza filtri in conferenza stampa : “Wimbledon? Non sono sicuro di andarci. Invidioso di Federer? Vi rispondo così” : Rafa Nadal non si è nascosto in conferenza stampa svelando un suo possibile forfait da Wimbledon. Il maiorchino ha poi risposto per le rime alle ‘solite domande’ sul record Slam di Federer Nella giornata di ieri, Rafa Nadal si è laureato campione del Roland Garros per l’11ª volta nella sua strepitosa carriera. Ennesima conclusione coi fiocchi di una stagione su terra rivelatasi pazzesca, anche a 32 anni. Il maiorchino adesso si ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...