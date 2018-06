Wimbledon 2018 | le favorite Garbine Muguruza difende il titolo L’incognita Serena

Wimbledon 2018 - qualificazioni : tutte eliminate le azzurre. Nel main draw solo Camila Giorgi : Jason Jung , TPE, Ecco la programmazione Sky per le qualificazioni Giovedì 28 giugno dalle 12 alle 19.45 Sky Sport 2 HD TUTTI I VIDEO DI TENNIS Guarda tutti i video

Wimbledon 2018 - Serena Williams sarà testa di serie : Cibulkova furiosa! : Wimbledon 2018 fa già discutere, nonostante il torneo sia ancora ben lontano dal suo inizio: Serena Williams testa di serie, per la rabbia di alcune avversarie Serena Williams verrà inserita come testa di serie nel tabellone femminile di Wimbledon, terzo appuntamento stagionale dello Slam in programma sull’erba dell’All England dal 2 luglio. La statunitense è stata collocata come 25esima testa di serie nonostante la 183esima ...

Wimbledon 2018 : definite le teste di serie. Ci sono Fabio Fognini e Marco Cecchinato : definite le 32 teste di serie per il tabellone maschile e femminile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2018, che prenderà il via lunedì prossimo: come di consueto infatti, il torneo di tennis più famoso al mondo è l’unico che non usa il ranking per deciderle. Andiamo a scoprire i 64 favoriti: inseriti tra gli uomini anche gli azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato. teste di serie Wimbledon 2018 Uomini 1. FEDERER, Roger (SUI) 2. ...

Wimbledon 2018 : i favoriti. Roger Federer sopra tutti - ma occhio a Cilic e Kyrgios. L’ombra di Djokovic incombe. : Dici Wimbledon, dici Roger Federer. Il favorito naturale, sui sacri prati dell’All England Club, è lui: otto successi, vittoria nel 2017, miglior rendimento su erba dell’anno. La scarsa vena mostrata a Halle (dove comunque è arrivato in finale), più che un campanello d’allarme, sembra essere la classica settimana storta in cui lo svizzero gioca male, ma in qualche modo va avanti. Dopotutto, non è la prima volta che Federer, da ...

Wimbledon 2018 - Marco Cecchinato alla prova erba. Superficie indigesta - obiettivo passare qualche turno : Riprendere contatto con la realtà dopo un lungo e piacevole sogno può richiedere un po’ di tempo. Nello sport, e nella fattispecie nel tennis, dove l’incidenza della componente psicologica raggiunge i suoi massimi, può essere anche traumatico. È tutt’altro che raro vedere tennisti incapaci di dare seguito a ottimi exploit e metterci un po’ prima di tornare sulla terra. Quello che spera di evitare Marco Cecchinato, che ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...

Wimbledon 2018 - il calendario e le date. Gli orari giorno per giorno - come vederlo in tv e streaming : Dal 2 al 15 luglio si giocherà Wimbledon 2018, terzo Slam stagionale. Sull’erba verde del Tempio del Tennis, i più grandi campioni del mondo si daranno battaglia per la conquista di uno dei trofei più ambito dell’intero circuito. Roger Federer partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del nono trofeo in questo torneo, la concorrenza sarà però spietata e anche Rafael Nadal proverà a contrastarlo rinverdendo la ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : il primo turno maschile sorride agli azzurri. Avanti otto italiani su nove : La prima giornata di Qualificazioni al maschile dà molte gioie all’Italia a Wimbledon: superano il primo di tre ostacoli verso il main draw ben otto italiani su nove. Domani entreranno in scena anche le donne con quattro italiane alla ricerca del pass per il tabellone principale. Alessandro Giannessi si sbarazza del serbo Danilo Petrovic con un doppio 6-3, mentre con un altro punteggio periodico, stavolta un doppio 6-2, Luca Vanni si ...

