William in Israele | principe pop che ha voglia di mare

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Dalla profonda compassione a Yad Vashem alla leggerezza assoluta di Frishman Beach e Rothschild Boulevard, ilha percorso in questi giorni inla distanza e le sfumature, soprattutto emotive, che separano Gerusalemme da Tel Aviv. Nel corso di una visita ufficiale che – Kensington Palace non smette di ribadire «è un viaggio non politico in Giordania,e Territori Occupati Palestinesi di un giovane uomo che guarda al futuro»,è passato dal look formale in abito scuro e cravatta a Gerusalemme, alla comodità di sneakers e mocassini, pantaloni di tela, maniche di camicia arrotolate e occhiali da sole a Tel Aviv. E, si direbbe, anche un po’ di abbronzatura. «Dategli ancora qualche ora e lo vedremo in infradito» ha scherzato qualcuno. Lo scopo della missione del futuro re d’Inghilterra, insiste Kensington Palace, «è imbastire relazioni e conoscere la più ...