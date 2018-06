William e l' incontro bollente con Bar Rafaeli

Serena Williams lancia la sua prima linea moda : gioco - partita - incontro! : Serena Williams è ufficialmente di ritorno, e non solamente come stella del tennis. Dopo aver vinto una partita del Grande Slam agli Open di Francia, la prima da quando ha dato alla luce sua figlia, la pantera statunitense ha svelato al mondo intero la sua prima linea moda. Atleta e stilista, in passato The Queen aveva già collaborato con HSN e Nike, ma il brand a suo nome lanciato solo qualche giorno fa rappresenta un traguardo e un inizio ...