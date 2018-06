Weekend gratis per Destiny 2 su PS4 | orario e data di inizio

optimaitalia

: Weekend gratis per #Destiny2 su PS4, orario e data di inizio - OptiMagazine : Weekend gratis per #Destiny2 su PS4, orario e data di inizio - CoG_it : *** Concorso a premi gratuito *** Partecipa GRATIS e prova a vincere uno dei 10 orologi Swatch o un weekend in Sic… - zzzezet1 : RT @incontricasa: CIELO SERENO TANTO ??SOLE ... ABBRONZIAMOCI INTERGRALMENTE?? SILVIA APPASSIONATA DI NUDISMO CERCA AMICIZIE PER VACANZE E… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sony ha annunciato una ottima opportunità per i fan di2. Previsto infatti undi gioco gratuito su PlayStation 4, come potete vedere dal video in basso. L’annuncio è stato dato attraversoPlayStation Blog direttamente da Sony Interactive Entertainment. Lo sparatutto di Activision-Blizzard e Bungie potrà finalmente essere giocato gratuitamente durante il fine settimana solo da chi possiede una PlayStation 4.Quando si potrà giocare2 su PlayStation 4? L’delgratuito è in programma a partire da venerdì 29 giugno alle ore 09:00 e terminerà lunedì 2 luglio alle ore 19:00. I giocatori interessati a partecipare algratuito potranno scaricare ed avviare senza alcun costo aggiuntivo la versione completa di2. Per tutti infatti ci sarà una demo che includerà l'intera campagna single player. I giocatori avranno la possibilità di ...