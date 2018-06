Watchmen | Jeremy Irons protagonista del pilot HBO

blogo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Un attore di primo livello entra nel cast di uno dei progetti che più stanno dividendo i fan sparsi per tutto il mondo nelle ultime settimane., visto in tv in The Borgias, sarà ildelHBO dicreato da Damon Lindelof (The Leftovers), ispirato alla miniserie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbsons. Non ci sono dettagli sul ruolo che dovrebbe interpretare, ma secondo quanto riporta deadline, l'attore potrebbe essere un lord molto potente di una tenuta inglese.raggiunge i già annunciati Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard.