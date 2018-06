Wall Street tonica in avvio

Wall Street positiva : Dow Jones +0 - 12% : 22.49 Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,12% 24.281,55 punti, il Nasdaq lo 0,39% a 7.561,63 punti e l'indice S&P500 lo 0,22% a2.724,04 punti. Sul fronte delle valute, al termine delle contrattazionia Wall Street, l'euro si scambia a 1,1644 dollari Il petrolio ha chiuso in rally la seduta odierna. Il contratto agosto al Nymex ha guadagnato 2,45 dollari (il 3,6%) a quota 70,53 dollari al barile.

Borsa : Wall Street apre in rialzo - Dj+032% : ANSA, - NEW YORK, 26 GIU - Apertura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,32%, il Nasdaq lo 0,42% e l'indice S&P500 lo 0,23%., ANSA, . 26 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Borsa - l'Europa tenta il rimbalzo dopo crollo Wall Street ieri : Roma, 26 giu. , askanews, Avvio positivo sulle borse europee dopo i forti ribassi di ieri. A Francoforte l'indice dax mostra un rialzo dello 0,56% dopo i primi scambi, meglio Milano con il Ftse Mib in ...

Il protezionismo USA manda in tilt Wall Street : Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che taglia il traguardo della metà seduta in forte calo e sui minimi di giornata . A zavorrare il sentiment sono ancora una volta i timori per un ...

Borse - la paura dei dazi affonda Milano : -2 - 44%. Negative tutte le Borse europee - in rosso Wall Street : La Borsa di Milano chiude in ribasso del 2,44% dopo l'avvio negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi da parte degli Stati ...

Borsa : Europa amplia calo con Wall Street : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi ...

Carnival crolla a Wall Street dopo il profit warning : Avvio di ottava da incubo per Carnival , che sta cedendo al Nyse quasi 9 punti percentuali. L'operatore di crociere ha alzato il velo sul bilancio del secondo trimestre , che si è chiuso con un utile ...

#Metoo anche a Wall Street? - : Finanza & Dintorni Lauren è la prima donna, giovanissima, ad avere un lavoro a tempo pieno a Wall Street. Una notizia, unica nel suo genere, che fa capire come la finanza abbia ancora molto da ...

SPY FINANZA/ Wall Street precipita e la Germania va verso una crisi-lampo : Il Dow Jones ha inanellato la peggior serie consecutiva di cali dal 1978. E le tensioni tra Cdu e Csu sui migranti potrebbero sfociare in un ritorno anticipato alle urne. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:03:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. SavonaSPY FINANZA/ Altro che dazi, per i mercati arriva una Caporetto, di M. Bottarelli

Prove di rimbalzo a Wall Street : Avvio cautamente positivo per la borsa di Wall Street con gli indici che interrompono una vasta serie di sedute al ribasso complici i timori di una guerra commerciale globale. Dal fronte macro è ...

Wall Street procede sotto la linea di parità : Si indebolisce a metà seduta la borsa di Wall Street. A pesare i timori di una guerra commerciale tra USA e Cina mentre è partito il conto alla rovescia all'entrata in vigore dei dazi varati dall'...

Facebook avanti tutta : titoli sopra i 200 dollari a Wall Street : Lo scandalo Cambridge Analytica non sembra aver intaccato la fiducia degli investitori nei confronti di Facebook. I titoli del primo social network al mondo hanno superato quota 200 dollari sul

