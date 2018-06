Volley Mediterraneo - L' Italia si avvicina alla medaglia | battuta la Croazia per 3-0

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia travolge la Croazia - azzurri in semifinale : L’Italia ha travolto la Croazia con un netto 3-0 (25-18; 25-18; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri confermano il loro status di grande favorita della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e ora affronteranno la vincente di Turchia-Egitto, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 27 giugno. Grenot parte bene! Italia in semifinale nel Volley maschile! Che grinta gli azzurri nel judo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi mercoledì 27 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Italia-Croazia Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per i quarti di finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri tornano in campo in quel di Tarragona per lanciare l’assalto verso le medaglie: vincere oggi significherebbe mettere un piede verso il podio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico spinta da ottimi giocatori come Luca Spirito, Giacomo Raffaeli, ...

Giochi del Mediterraneo – Volley : l’Italia femminile ai quarti con le due Leonesse : L’Italia avanza ai quarti di finale dei Giochi del Mediterraneo con Nicoletti e Di Iulio. Dopo l’esordio amaro contro la Grecia, l’Italia U23 non tradisce contro Cipro e stacca il pass per i quarti di finale contro la Turchia Il debutto è stato assolutamente rivedibile per l’Italia femminile Under2020 ai diciottesimi Giochi del Mediterraneo, che si stanno tenendo a Tarragona (Spagna): nonostante la prestazione ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : definiti i quarti di finale - i tabellone e il programma. L’Italia sfida Croazia e Turchia : A Tarragona (Spagna) si è completa la fase a gironi dei tornei di Volley maschile e femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si è qualificata con entrambe le squadre: gli uomini hanno surclassato Portogallo e Grecia garantendosi la sfida alla Croazia, le donne hanno invece perso all’esordio con le elleniche prima di surclassare Cipro e ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia. Tutto ...

Volley : Mediterraneo l'Italia si riscatta con Cipro e vanno ai quarti : TARRAGONA - Nella seconda gara dei Giochi del Mediterraneo, le azzurre di Massimo Bellano hanno superato Cipro con un netto 3-0 , 25-15, 25-14, 25-20, e staccato il pass per i quarti di finale. ...

LIVE Volley - Giochi del Mediterraneo : Italia-Portogallo in DIRETTA. Azzurri per volare ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Azzurri tornano in campo a Tarragona dopo aver sconfitto la Grecia all’esordio e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per chiudere il girone al primo posto e proseguire la propria avventura a quarti di finale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico spinta da ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia surclassa Cipro e vola ai quarti di finale. Mingardi e Nicoletti sugli scudi : L’Italia ha sconfitto Cipro per 3-0 (25-14; 25-14; 25-20) e si è così qualificata ai quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre, dopo la sconfitta al tie-break contro la Grecia, hanno dominato un avversario di bassa caratura e proseguono così la propria avventura nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di Massimo Bellano ...

LIVE Italia-Cipro - Volley femminile Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurre - vietato sbagliare. In palio i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cipro, match valido per il torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre devono assolutamente vincere per qualificarsi ai quarti di finale, dopo la sconfitta di venerdì contro la Grecia. Oa Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cipro: cronaca in tempo reale,minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulle. Si inizia alle ore 11.00. Buon ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : E’ giunta al termine anche la terza giornata del torneo di Volley femminile dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Anche oggi, proprio com’è accaduto ieri, l’Italia non è scesa in campo. Dopo la prima sconfitta con la Grecia di venerdì 22, le ragazze torneranno a giocare domani alle 11.00 contro Cipro, match essenziale per il proseguo del percorso della squadra di Massimo Bellano. Fase di riposo per tutte le squadre in ...

Volley maschile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : Il torneo di Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La seconda giornata di gare - tutti i risultati : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare del torneo di pallavolo Femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018. Turno di riposo per le ragazze dell’ItalVolley, che hanno avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia. Nel girone delle azzurre, la sfida tra Grecia e Cipro termina 3-0, quindi le elleniche confermano il loro primo posto nella Pool. Negli altri gironi invece, la Croazia si impone ...

LIVE Volley - Italia-Grecia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : gli azzurri cominciano la caccia all’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri incominciano la caccia verso la medaglia d’oro contro un avversario sulla carta abbordabile ma assolutamente da non sottovalutare visto quello che le elleniche sono riuscite a fare ieri contro la nostra Nazionale femminile. In campo ci saranno ragazzi promettenti come Luca Spirito, Fabio ...