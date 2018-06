Voli low cost di Norwegian da Fiumicino per Israele e Islanda

I Voli low cost conquistano i cieli : occupano il 51% del mercato italiano : I voli low cost si confermano i 'preferiti' dei viaggiatori italiani: un trend in crescita nel traffico aereo, che è arrivato ad occupare il 50,9% del mercato italiano . Nel 2017, come...

Japan Airlines : ora una low cost anche per Voli dall'Europa : ROMA - Japan Airlines , Jal, aprirà una compagnia aerea low cost per i voli a medio e lungo raggio verso l'Asia, l'Europa e gli Stati Uniti. L'ex compagnia di bandiera giapponese, che si è risollevata ...

L'aeroporto di Reggio Calabria ancora penalizzato - fuori dalle nuove offerte di Voli low cost : Pietro Marra ' Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina ...

“Cambiano i sedili : ecco come saranno”. Voli low cost - un’altra rivoluzione. Ma la ‘svolta’ fa già discutere : Alzi la mano chi non ha mai volato low cost . Non si viaggerà al massimo del comfort, ma le offerte delle compagnie low cost sono imbattibili. Ma c’è una novità importante i cui dettagli stanno trapelando in questi giorni: la Aviointeriors, l’azienda italiana creatrice di interni per aerei, ha disegnato un nuovo modello di sedili che sfida i limiti della comodità, riporta il quotidiano Il Giornale. Nuove sedute, dunque, che ...

Aerei : sedili come selle dei cavalli per i Voli low cost in ultima classe Video : Posti più ravvicinati e sedili a forma di cavallo pare faranno presto il loro ingresso all'interno degli #Aerei per quanto riguarda le classi low cost. L'altezza dei sedili sara' regolabile, ma mancheranno i classici tavolinetti. Lo spazio occupato dai sedili sara' notevolmente ridotto ed il costo di queste 'poltrone' per le compagnie aeree sara' molto più basso. In tal modo si potra' forse garantire un risparmio maggiore nei biglietti agli ...