Vivo annuncia un Face ID 10 volte più preciso di quello di iPhone X

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Dopo l’annuncio (e il rilascio negli scorsi giorni) del primo smartphone veramente senza bordi sul mercato, il produttore cinesenon ha intenzione di smettere di far parlare di sé. In queste ore la società ha infattito di avere pronta una tecnologia di riconoscimento facciale capace di rilevare in tre dimensioni l’ambiente circostante con una risoluzione di ben 300mila punti, ovvero dieciquelli impiegati daX per scansionare i volti con la sua tecnologiaID. L’annuncio è avvenuto nel corso della versione orientale del Mobile World Congress che si sta tenendo in questi giorni a Shanghai, doveha potuto mostrare la sua tecnologia all’opera. Questo vuol dire che il produttore al momento sta già perfezionando la tecnologia a sua disposizione per riuscire a produrla in massa e inserirla in uno dei suoi prossimi gadget. Nel ...