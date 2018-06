Vitalizi | Fico | delibera in vigore da 1 11

Vitalizi - con la delibera Fico risparmio per 40 milioni di euro : Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. Se il testo passerà com'è, il nuovo sistema che ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal 1 novembre. La delibera verrà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli ...

Il taglio ai Vitalizi approda alla Camera - Fico : riguarda 1.200 assegni : Dagli assegni che vengono erogati ai soli ex deputati si potrebbero risparmiare tra i 18 e i 20 milioni di euro

Camera - Fico : pronto taglio ai Vitalizi - sforbiciata a 1.200 assegni : "Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo", ha affermato. "E' tra i principali obiettivi della legislatura", ribadisce Fico. Per il via libera alla Camera si ...

Mossa di Fico sui Vitalizi : tagli fino all’82 - 8% - stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

