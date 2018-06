Vitalizi | stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari Risparmi per 40 milioni

Fico - mossa sui Vitalizi : tagli fino all’82 - 8% e stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Mossa di Fico sui Vitalizi : tagli fino all’82 - 8% - stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Pensioni : Di Maio - da stop Vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

