Vitalizi | gli ex parlamentari contro il taglio | “Colpisce gli anziani | l’assegno

Taglio Vitalizi - la provocazione di Clemente Mastella : “Parlamentari si dimezzino lo stipendio subito” : Clemente Mastella è da sempre contrario al Taglio dei vitalizi e la delibera presentata oggi dal presidente della Camera sul tema non gli fa cambiare idea. L'ex ministro ed ex deputato, contattato da Fanpage.it, afferma: "Credo che quando si fanno queste cose bisogna anche farle per se stessi: dimezzamento dello stipendio dei parlamentari da subito", propone provocatoriamente.Continua a leggere

Vitalizi - Fico : 'Tagli dal 40 al 60% - risparmio di 200 milioni in 5 anni' : 'Oggi è un giorno storico per tutti gli italiani. Dopo anni di battaglie contro i privilegi della politica, finalmente iniziamo l'iter per porre fine a una ingiustizia sociale. Attraverso il taglio dei Vitalizi, annunciato stamani dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in questa ...

Vitalizi : D’Incà - taglio restituisce dignità a politica : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Oltre 200 milioni di euro resteranno nelle casse della Camera dei deputati per ogni legislatura. Soldi di tutti noi contribuenti che non saranno più impiegati per pagare i Vitalizi degli ex parlamentari. Con questo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, restituiamo dignità alla politica”. Così in una nota il questore , Federico ...

