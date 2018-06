Vitalizi : Fraccaro - ogni promessa debito - era privilegi è finita : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – La giornata di oggi è la volta buona per la fine dei Vitalizi ? “Deve esserlo, ogni promessa è un debito . Fico presenterà il taglio dei Vitalizi in ufficio di presidenza, dove sono stati istituiti”, ovvero “in una stanza chiusa e non alla luce del sole, e noi in quella stessa stanza chiusa li aboliremo”. A prometterlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d’oro e Vitalizi : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Le Pensioni d’oro vanno abolite senza se e senza ma, si tratta di privilegi inaccettabili che nella Terza Repubblica devono essere definitivamente superati. Bene ha fatto il ministro Di Maio a richiamare un principio di equità sociale che il Governo si impegna ad attuare come previsto dal contratto. Sarà la politica a dare il buon esempio con l’eliminazione dei vitalizi , che porteremo a ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei Vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...