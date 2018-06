Vitalizi | Fico | «Tagli dal 40 al 60% e risparmi per 40 milioni»

Fico : ai Vitalizi tagli dal 40 al 60% - voto delibera entro luglio : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Vitalizi - cosa prevede delibera Fico per il taglio : ricalcolo contributivo e tetto massimo per chi ha più di 4 legislature : Una vera e propria mannaia si abbatterà, dal 1° novembre 2018, su 1.338 dei 1.405 ex deputati. Che dovranno tirare a campare con un Vitalizio decisamente più ridotto rispetto a quello finora percepito. A tre mesi dall’insediamento del Parlamento, il cappio del Movimento 5 stelle si stringe intorno al collo del privilegio più odiato dagli italiani. Un salasso da 136,1 milioni di euro all’anno solo alla Camera (più altri 86,4 al Senato) ormai con ...

Vitalizi dei parlamentari - Roberto Fico spiega lo stato dell’arte : La sforbiciata è pronta. Roberto Fico ha presentato la delibera per il superamento dei Vitalizi presso l’ufficio di Presidenza della Camera: una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha rappresentato per anni uno dei suoi cavalli di battaglia, finendo persino nel contratto di governo con la Lega. La delibera, messa a punto dai membri 5S dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, è indirizzata al superamento ...

Vitalizi - con la delibera Fico risparmio per 40 milioni di euro : Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. Se il testo passerà com'è, il nuovo sistema che ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal 1 novembre. La delibera verrà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli ...

